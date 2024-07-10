Безкоштовний газ для населення у трьох областях: роз’яснення Мінреінтегації

У багатьох українських ЗМІ з’явилася інформація про безкоштовний газ для населення у трьох областях. Але деякі медіа умисно чи випадково подали її перекручено і ввели в оману громадян. Тому Мінреінтеграції надало роз’яснення і звернулося із закликом до ЗМІ. Розповідаємо деталі.

Нагадаємо, йдеться про забезпечення скрапленим газом вразливих категорій громадян у трьох прифронтових областях. Про це ми повідомляли раніше.

Це експериментальний проєкт із забезпечення гуманітарним скрапленим газом вразливих категорій громадян на території Харківщини, Сумщини та Донеччини.

Деякі ЗМІ напевно несвідомо перекрутили інформацію. Використовуючи некоректні заголовки, некоректний контекст і підтекст, вони говорять про скасування оплати за газопостачання для мешканців зазначених областей. Такі повідомлення звісно вводять в оману громадян і створюють додаткову соціальну напругу, – кажуть у Мінреінтеграції

Безкоштовний газ для населення у трьох областях: роз’яснення

З цього приводу Мінреінтеграції роз’яснює:

Вказаний експериментальний проєкт стосується тільки вразливих категорій населення і тільки прифронтових територій Харківщини, Сумщини та Донеччини.

Проєкт стосується лише скрапленого газу у балонах, який буде надаватися безкоштовно як гуманітарна допомога, тільки для проходження зимового періоду.

Проєкт не стосується системи централізованого газопостачання і не скасовує жодних виплат за централізоване газопостачання.

Обговорення відповідного експериментального проєкту відбувається на спеціальних нарадах під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Наразі експериментальний проєкт ще не затверджено, він проходить погодження із центральними органами виконавчої влади.

Закликаємо ЗМІ до коректності при формулюванні заголовків, контексту та підтексту при написанні новин із цієї тематики. Звертаємо увагу громадян на необхідність ретельно перевіряти відомості та довіряти лише офіційним джерелам інформації, – йдеться у повідомленні Мінреінтеграції

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