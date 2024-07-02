41
Тег:
ВПОдеДопомога
41

Безкоштовні вантажні перевезення для ВПО та УБД – як отримати допомогу

Автор -
Журналіст
Безкоштовні вантажні перевезення для ВПО та УБД – як отримати допомогу

Безкоштовні вантажні перевезення для ВПО та УБД по Україні – це послуга, яка надається вітчизняною компанія Грузар. Розповідаємо подробиці.

Безкоштовні вантажні перевезення для ВПО та УБД: хто і як може отримати допомогу

Компанія Грузар допомагає найуразливішим сім’ям ВПО та сім’ям учасників бойових дій, які постраждали від російської агресії.

Програмою можуть скористатися люди, які мають офіційний статус/документ внутрішньо переміщеної особи або УБД.

Перевезти можна будь-яку кількість речей, але безкоштовно благодійники перевозять вантаж, не більший 6 метрів кубічних за обсягом і не важчий 300 кілограмів.

Для подачі заявки уважно заповніть онлайн-анкету https://lnnk.in/e3iF або телефонуйте за номером підтримки.

Зверніть увагу, що заповнення анкети не гарантує отримання допомоги. У разі великої кількості заявок, компанія в першу чергу буде надавати допомогу найбільш нужденним сім’ям.

 

Якщо вам потрібна допомога у заповненні анкети або виникли інші запитання, зверніться за номером підтримки: 0979191426 (10.00-18.00).

Можливо, вам також буде цікаво: Грошова допомога від ООН: відновлено реєстрацію і змінено критерії вразливості

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.
“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.
  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Схожі публікації

Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×