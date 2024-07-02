Безкоштовні вантажні перевезення для ВПО та УБД – як отримати допомогу

Безкоштовні вантажні перевезення для ВПО та УБД по Україні – це послуга, яка надається вітчизняною компанія Грузар . Розповідаємо подробиці.

Безкоштовні вантажні перевезення для ВПО та УБД: хто і як може отримати допомогу

Компанія Грузар допомагає найуразливішим сім’ям ВПО та сім’ям учасників бойових дій, які постраждали від російської агресії.

Програмою можуть скористатися люди, які мають офіційний статус/документ внутрішньо переміщеної особи або УБД.

Перевезти можна будь-яку кількість речей, але безкоштовно благодійники перевозять вантаж, не більший 6 метрів кубічних за обсягом і не важчий 300 кілограмів.

Для подачі заявки уважно заповніть онлайн-анкету https://lnnk.in/e3iF або телефонуйте за номером підтримки.

Зверніть увагу, що заповнення анкети не гарантує отримання допомоги. У разі великої кількості заявок, компанія в першу чергу буде надавати допомогу найбільш нужденним сім’ям.

Якщо вам потрібна допомога у заповненні анкети або виникли інші запитання, зверніться за номером підтримки: 0979191426 (10.00-18.00).

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.