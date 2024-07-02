Безкоштовні вантажні перевезення для ВПО та УБД – як отримати допомогу

Безкоштовні вантажні перевезення для ВПО та УБД по Україні – це послуга, яка надається вітчизняною компанія Грузар. Розповідаємо подробиці.
Безкоштовні вантажні перевезення для ВПО та УБД: хто і як може отримати допомогу
Компанія Грузар допомагає найуразливішим сім’ям ВПО та сім’ям учасників бойових дій, які постраждали від російської агресії.
Програмою можуть скористатися люди, які мають офіційний статус/документ внутрішньо переміщеної особи або УБД.
Перевезти можна будь-яку кількість речей, але безкоштовно благодійники перевозять вантаж, не більший 6 метрів кубічних за обсягом і не важчий 300 кілограмів.
Для подачі заявки уважно заповніть онлайн-анкету https://lnnk.in/e3iF або телефонуйте за номером підтримки.
Якщо вам потрібна допомога у заповненні анкети або виникли інші запитання, зверніться за номером підтримки: 0979191426 (10.00-18.00).
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- Грошові виплати;
- Продуктові набори;
- Одяг від благодійників;
- предмети побуту від фондів;
- тощо.
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