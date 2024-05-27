Продуктові набори для ВПО у Кропивницькому: триває реєстрація на отримання

Благодійники видадуть продуктові набори ВПО у Кропивницькому. Наразі триває реєстрація заявок від бажаючих отримати допомогу. Розповідаємо подробиці.

БФ Збережемо українців відкрив реєстрацію на отримання продуктових наборів для ВПО.

Продуктові набори для ВПО у Кропивницькому: хто може отримати

Допомогу можуть отримати родини, які мають статус ВПО (винятково із зон бойових дій та окупованих територій відповідно до Переліку Мінреінтеграції України).

І при цьому:

Родина складається з матері та дітей – мама сама виховує дітей, має статус матері одиначки офіційно (обов’язково).

Ви є особою похилого віку (65+) (обов’язково)

Важливо: також родини загиблих героїв (де неповнолітні діти втратили матір чи батька), зниклих безвісти та полонених можуть реєструватися з приміткою про статус та за наявності підтверджувального документа.

Як зареєструватися

Подати заявку можна тут

Після реєстрації очікуйте повідомлення у Вайбер (зверніть увагу, щоб вказаний у формі телефон мав вайбер) з запрошенням.

Зверніть увагу! Також, гуманітарний Хаб Єднання запрошує ВПО з Донецької області отримати дитячі речі. При собі необхідно мати документи та довідку ВПО. Отримати одяг можна за адресою:

Кропивницький, вул. Ельворті 5, Каб 126.

Фото ілюстративне, автор Новини України – НСН

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