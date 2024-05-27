Продуктові набори для ВПО у Кропивницькому: триває реєстрація на отримання

Благодійники видадуть продуктові набори ВПО у Кропивницькому. Наразі триває реєстрація заявок від бажаючих отримати допомогу. Розповідаємо подробиці.
БФ Збережемо українців відкрив реєстрацію на отримання продуктових наборів для ВПО.
Продуктові набори для ВПО у Кропивницькому: хто може отримати
Допомогу можуть отримати родини, які мають статус ВПО (винятково із зон бойових дій та окупованих територій відповідно до Переліку Мінреінтеграції України).
І при цьому:
- Родина складається з матері та дітей – мама сама виховує дітей, має статус матері одиначки офіційно (обов’язково).
- Ви є особою похилого віку (65+) (обов’язково)
Як зареєструватися
Подати заявку можна тут
Після реєстрації очікуйте повідомлення у Вайбер (зверніть увагу, щоб вказаний у формі телефон мав вайбер) з запрошенням.
Зверніть увагу! Також, гуманітарний Хаб Єднання запрошує ВПО з Донецької області отримати дитячі речі. При собі необхідно мати документи та довідку ВПО. Отримати одяг можна за адресою:
- Кропивницький, вул. Ельворті 5, Каб 126.
Фото ілюстративне, автор Новини України – НСН
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