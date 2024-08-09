Родини військовослужбовців у Києві можуть отримати дитяче харчування: відкрито реєстрацію

Родини військовослужбовців у Києві можуть отримати дитяче харчування. Розповідаємо про це детальніше.
Допомогу налає громадська організація “Жінки за майбутнє країни”
Родини військовослужбовців у Києві можуть отримати дитяче харчування: умови
Допомогу надаватимуть родинам військовослужбовців, які виховують 2 і більше дітей, при цьому наймолодшій дитині має бути не більше 3 років.
Як зареєструватися
Попередня реєстрація є обовʼязковою, тому що кількість наборів обмежена.
Зареєструватися можна за посиланням: https://forms.gle/ssVFtZhVx55eiAWo8
Коли буде набрано необхідну кількість заявників, форму закриють.
Коли і де видаватимуть допомогу
Видача відбуватиметься в м. Києві (Оболонський район)14.08.2024р. з 10.00 до 14.00 години. Більш детальна інформація буде в групі viber
З собою обов’язково мати ксерокопії документів:
- Перша сторінка паспорта
- Ідентифікаційний номер
- Документ, який підтверджує, що Ви відноситеся до родини військовослужбовця
- Свідоцтво про народження дитини до 3-х років, для якої береться харчування
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