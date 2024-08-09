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Родини військовослужбовців у Києві можуть отримати дитяче харчування: відкрито реєстрацію

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Журналіст
Родини військовослужбовців у Києві можуть отримати дитяче харчування: відкрито реєстрацію

Родини військовослужбовців у Києві можуть отримати дитяче харчування. Розповідаємо про це детальніше.

Допомогу налає громадська організація “Жінки за майбутнє країни

Родини військовослужбовців у Києві можуть отримати дитяче харчування: умови

Допомогу надаватимуть родинам військовослужбовців, які виховують 2 і більше дітей, при цьому наймолодшій дитині має бути не більше 3 років.

Як зареєструватися

Попередня реєстрація є обовʼязковою, тому що кількість наборів обмежена.

Зареєструватися можна за посиланням: https://forms.gle/ssVFtZhVx55eiAWo8

Коли буде набрано необхідну кількість заявників, форму закриють.

Увага! Не реєструйтеся, якщо Ви не підпадаєте під цю категорію!

 

Коли і де видаватимуть допомогу

Родини військовослужбовців у Києві можуть отримати дитяче харчування: відкрито реєстрацію

Видача відбуватиметься в м. Києві (Оболонський район)14.08.2024р. з 10.00 до 14.00 години. Більш детальна інформація буде в групі viber 

З собою обов’язково мати ксерокопії документів:

  • Перша сторінка паспорта
  • Ідентифікаційний номер
  • Документ, який підтверджує, що Ви відноситеся до родини військовослужбовця
  • Свідоцтво про народження дитини до 3-х років, для якої береться харчування

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А також: Благодійний фонд запрошує стати його підопічним: хто може отримувати допомогу

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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