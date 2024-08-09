Родини військовослужбовців у Києві можуть отримати дитяче харчування: відкрито реєстрацію

Родини військовослужбовців у Києві можуть отримати дитяче харчування. Розповідаємо про це детальніше.

Допомогу налає громадська організація “Жінки за майбутнє країни”

Родини військовослужбовців у Києві можуть отримати дитяче харчування: умови

Допомогу надаватимуть родинам військовослужбовців, які виховують 2 і більше дітей, при цьому наймолодшій дитині має бути не більше 3 років.

Як зареєструватися

Попередня реєстрація є обовʼязковою, тому що кількість наборів обмежена.

Зареєструватися можна за посиланням: https://forms.gle/ssVFtZhVx55eiAWo8

Коли буде набрано необхідну кількість заявників, форму закриють.

Увага! Не реєструйтеся, якщо Ви не підпадаєте під цю категорію!

Коли і де видаватимуть допомогу

Видача відбуватиметься в м. Києві (Оболонський район)14.08.2024р. з 10.00 до 14.00 години. Більш детальна інформація буде в групі viber

З собою обов’язково мати ксерокопії документів:

Перша сторінка паспорта

Ідентифікаційний номер

Документ, який підтверджує, що Ви відноситеся до родини військовослужбовця

Свідоцтво про народження дитини до 3-х років, для якої береться харчування

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