Міжнародний благодійний фонд запрошує стати його підопічним і отримувати допомогу протягом року. Заявки можна подавати до 31 липня. Розповідаємо, хто може це зробити.
Допомогу пропонує Міжнародний благодійний фонд Гарних справ в місті Київ. Тобто інформація стосується виключно мешканців столиці.
Міжнародний благодійний фонд запрошує стати його підопічним: хто може отримувати допомогу
Відкриті форми стати підопічним фонду, стати підопічним означає: мати можливість отримувати допомогу протягом року з можливістю продовження за потреби.
Стати підопічними можуть:
- сімʼї що виховують дітей з інвалідністю,
- ВПО що виховують малолітніх дітей,
- сімʼї загиблих військовослужбовців, що виховують малолітніх дітей.
Яку допомогу отримуватимуть?
Вид допомоги:
БУ одяг, взуття, іграшки та інше.
Як стати підопічним фонду
Форми відкриті до 31 липня.
Для сімей що виховують дітей з інвалідністю
Для сімей ВПО, що виховують малолітніх дітей
Для сімей загиблих військовослужбовців, що виховують малолітніх дітей
Після заповнення форми з вами звʼяжуться після 31 липня в порядку черги.
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