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Благодійний фонд запрошує стати його підопічним: хто може отримувати допомогу

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Благодійний фонд запрошує стати його підопічним: хто може отримувати допомогу

Міжнародний благодійний фонд запрошує стати його підопічним і отримувати допомогу протягом року. Заявки можна подавати до 31 липня. Розповідаємо, хто може це зробити.

Допомогу пропонує Міжнародний благодійний фонд Гарних справ в місті Київ. Тобто інформація стосується виключно мешканців столиці.

Міжнародний благодійний фонд запрошує стати його підопічним: хто може отримувати допомогу

Відкриті форми стати підопічним фонду, стати підопічним означає: мати можливість отримувати допомогу протягом року з можливістю продовження за потреби.

Стати підопічними можуть:

  • сімʼї що виховують дітей з інвалідністю,
  • ВПО що виховують малолітніх дітей,
  • сімʼї загиблих військовослужбовців, що виховують малолітніх дітей.

Яку допомогу отримуватимуть?

Вид допомоги:

БУ одяг, взуття, іграшки та інше.

Як стати підопічним фонду

Форми відкриті до 31 липня.

Для сімей що виховують дітей з інвалідністю

Для сімей ВПО, що виховують малолітніх дітей

Для сімей загиблих військовослужбовців, що виховують малолітніх дітей

Після заповнення форми з вами звʼяжуться після 31 липня в порядку черги.

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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