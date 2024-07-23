Для ВПО у Харкові відкрита реєстрація на отримання дитячого харчування для немовлят та дітей до трьох років.
Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на ГО «ВПО України» – Харківщина.
Громадська організація повідомила, що завдяки патнерам – Благодійній організації «Долоньки Миру», з’явилась можливість допомогти немовлятам та дітям до 3х років.
Дитяче харчування для ВПО у Харкові – триває реєстрація на отримання допомоги
«Сумісно з Благодійною організацією «Благодійний фонд «ХЕЛП ВПО» запрошуємо вас на отримання дитячого харчування HUMANA 1 та 3», – йдеться в повідомленні.
Для отримання допомоги обов’язкова реєстрація за номером телефону: +380953621915
Як отримати дитяче харчування
Отримання відбудеться за адресою:
- вул. Чичибабіна 2, ГО «ВПО України – Харківщина»;
- проспект Тракторобудівників 108, ГО «ВПО України – Харківщина».
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