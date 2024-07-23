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Дитяче харчування для ВПО у Харкові – триває реєстрація на отримання допомоги

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Журналіст
Дитяче харчування для ВПО у Харкові - триває реєстрація

Для ВПО у Харкові відкрита реєстрація на отримання дитячого харчування для немовлят та дітей до трьох років.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на ГО «ВПО України» – Харківщина.

Громадська організація повідомила, що завдяки патнерам  – Благодійній організації «Долоньки Миру», з’явилась можливість допомогти немовлятам та дітям до 3х років.

Дитяче харчування для ВПО у Харкові – триває реєстрація на отримання допомоги

Дитяче харчування для ВПО у Харкові - триває реєстрація

 

«Сумісно з Благодійною організацією «Благодійний фонд «ХЕЛП ВПО» запрошуємо вас на отримання дитячого харчування HUMANA 1 та 3», – йдеться в повідомленні.

Для отримання допомоги обов’язкова реєстрація за номером телефону: +380953621915

Як отримати дитяче харчування

Отримання відбудеться за адресою:

  • вул. Чичибабіна 2, ГО «ВПО України – Харківщина»;
  • проспект Тракторобудівників 108, ГО «ВПО України – Харківщина».

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Відкрита реєстрація на отримання ліків та ліхтариків для ВПО в Умані

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