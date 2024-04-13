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Відкрита реєстрація на гуманітарну допомогу у Дніпрі – як подати заявку

Журналіст
Відкрита реєстрація на гуманітарну допомогу у Дніпрі – як подати заявку

Відкрита реєстрація заявок на гуманітарну допомогу у Дніпрі. Хто може її отримати та як подати заявку

БФ “Острів Надії”, за фінансової підтримки міжнародного фонду UkraineTrustChain, здійснює програму “Від серця до серця”, в межах якої надає допомогу багатодітним родинам, людям з обмеженими можливостями першої та другої груп, що зараз мешкають у м.Дніпро.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Моя допомога.

Відкрита реєстрація на гуманітарну допомогу у Дніпрі – як подати заявку

Відкрита реєстрація на гуманітарну допомогу у Дніпрі – як подати заявку

 

Прийом заявок лімітований. Після отримання 500 заявок закривається прийом та починається видача. Тільки для тих, хто не отримував допомогу від фонду раніше.

Заявки приймаються від:

  • інвалідів 1 та 2 групи,
  • людей похилого віку від 70 років
  • багатодітних родин

Подати заявку можна тут.

Ще новини України: Розпочалася реєстрація на грошову допомогу для мешканців двох областей: хто може отримати

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