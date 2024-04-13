БФ “Острів Надії”, за фінансової підтримки міжнародного фонду UkraineTrustChain, здійснює програму “Від серця до серця”, в межах якої надає допомогу багатодітним родинам, людям з обмеженими можливостями першої та другої груп, що зараз мешкають у м.Дніпро.
Про це повідомляє НСН з посиланням на Моя допомога.
Відкрита реєстрація на гуманітарну допомогу у Дніпрі – як подати заявку
Прийом заявок лімітований. Після отримання 500 заявок закривається прийом та починається видача. Тільки для тих, хто не отримував допомогу від фонду раніше.
Заявки приймаються від:
- інвалідів 1 та 2 групи,
- людей похилого віку від 70 років
- багатодітних родин
Подати заявку можна тут.
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