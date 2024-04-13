БФ “Острів Надії”, за фінансової підтримки міжнародного фонду UkraineTrustChain, здійснює програму “Від серця до серця”, в межах якої надає допомогу багатодітним родинам, людям з обмеженими можливостями першої та другої груп, що зараз мешкають у м.Дніпро.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Моя допомога.

Відкрита реєстрація на гуманітарну допомогу у Дніпрі – як подати заявку

Прийом заявок лімітований. Після отримання 500 заявок закривається прийом та починається видача. Тільки для тих, хто не отримував допомогу від фонду раніше.

Заявки приймаються від:

інвалідів 1 та 2 групи,

людей похилого віку від 70 років

багатодітних родин

Подати заявку можна тут.

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