Розпочалася реєстрація на грошову допомогу для мешканців двох областей: хто може отримати

Розпочалася реєстрація на грошову допомогу для мешканців двох областей. Розповідаємо, хто може претендувати на отримання допомоги і як подати заявку.

Стартувала реєстрація на фінансову допомогу від ГО “Відповідальні громадяни” в партнерстві з World Vision у Харківській і Донецькій областях

Загальна сума допомоги становить 10800 грн на члена домогосподарства.

Реєстрація на грошову допомогу для мешканців двох областей: хто може отримати

Оформити можуть мешканці:

Краматорської громади Донецької області (Краматорськ, Біленьке, Василівська пустош, Дмитрівка, Красноторка, Малотаранівка, Софіївка, Шабельківка, Ясна Поляна, Яснонірка), Гродівської ТГ Донецької області (Гродівка, Новогродівка),

Краснокутської громади Харківської області (Краснокутськ).

Допомогу можуть отримати особи/родини які не отримують/отримували (протягом 3 останніх місяців) грошову допомогу від міжнародних організацій та можуть документально підтвердити чотири і більше критеріїв вразливості:

домогосподарства з доходом нижче 6318 грн на особу на місяць (соціальна допомога та виплати не включаються до розрахунку);

домогосподарства з 2 і більше дітьми;

домогосподарство з вимушено переміщеними особами (ВПО);

неповне домогосподарство, яке очолюється однією особою (чоловік або жінка);

домогосподарства з вагітними/годуючими жінками;

домогосподарства з літніми членами (старше 60 років) (включаючи одинокі домогосподарства / домогосподарства, очолювані літніми людьми);

домогосподарства з людьми з інвалідністю (психічною або фізичною);

домогосподарство, члени якого отримали поранення або загинули внаслідок обстрілів;

домогосподарства, житло яких було зруйновано або пошкоджено внаслідок конфлікту.

Додаткові критерії:

Домогосподарство що проживає у будинку приймаючої сім’ї, орендованому будинку, притулку.

Домогосподарство що проживає у безпосередній близькості до лінії фронту (30 км).

Як подати заявку

Прийом заявок за електронною формою:

Краматорськ, Біленьке, Василівська пустош, Дмитрівка, Красноторка, Малотаранівка, Софіївка, Шабельківка, Ясна Поляна, Яснонірка – Краматорська громада Донецької області тут

Гродівка, Новогродівка – Гродівської ТГ Донецької області тут

Краснокутськ – Краснокутської громади Харківської області тут

Після заповнення форми у разі відповідності критеріям вразливості, вимогам програми та відбору з вами зв’яжуться спеціалісти і запросять на реєстрацію, де Вам необхідно буде підтвердити вказані критерії вразливості. Після досягнення ліміту форми будуть автоматично закриті.

Джерело: Моя допомога

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