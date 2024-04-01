Розпочалася реєстрація на грошову допомогу для мешканців двох областей: хто може отримати

Розпочалася реєстрація на грошову допомогу для мешканців двох областей. Розповідаємо, хто може претендувати на отримання допомоги і як подати заявку.
Стартувала реєстрація на фінансову допомогу від ГО “Відповідальні громадяни” в партнерстві з World Vision у Харківській і Донецькій областях
Загальна сума допомоги становить 10800 грн на члена домогосподарства.
Реєстрація на грошову допомогу для мешканців двох областей: хто може отримати
Оформити можуть мешканці:
- Краматорської громади Донецької області (Краматорськ, Біленьке, Василівська пустош, Дмитрівка, Красноторка, Малотаранівка, Софіївка, Шабельківка, Ясна Поляна, Яснонірка), Гродівської ТГ Донецької області (Гродівка, Новогродівка),
- Краснокутської громади Харківської області (Краснокутськ).
Допомогу можуть отримати особи/родини які не отримують/отримували (протягом 3 останніх місяців) грошову допомогу від міжнародних організацій та можуть документально підтвердити чотири і більше критеріїв вразливості:
- домогосподарства з доходом нижче 6318 грн на особу на місяць (соціальна допомога та виплати не включаються до розрахунку);
- домогосподарства з 2 і більше дітьми;
- домогосподарство з вимушено переміщеними особами (ВПО);
- неповне домогосподарство, яке очолюється однією особою (чоловік або жінка);
- домогосподарства з вагітними/годуючими жінками;
- домогосподарства з літніми членами (старше 60 років) (включаючи одинокі домогосподарства / домогосподарства, очолювані літніми людьми);
- домогосподарства з людьми з інвалідністю (психічною або фізичною);
- домогосподарство, члени якого отримали поранення або загинули внаслідок обстрілів;
- домогосподарства, житло яких було зруйновано або пошкоджено внаслідок конфлікту.
Додаткові критерії:
- Домогосподарство що проживає у будинку приймаючої сім’ї, орендованому будинку, притулку.
- Домогосподарство що проживає у безпосередній близькості до лінії фронту (30 км).
Як подати заявку
Прийом заявок за електронною формою:
- Краматорськ, Біленьке, Василівська пустош, Дмитрівка, Красноторка, Малотаранівка, Софіївка, Шабельківка, Ясна Поляна, Яснонірка – Краматорська громада Донецької області тут
- Гродівка, Новогродівка – Гродівської ТГ Донецької області тут
- Краснокутськ – Краснокутської громади Харківської області тут
Після заповнення форми у разі відповідності критеріям вразливості, вимогам програми та відбору з вами зв’яжуться спеціалісти і запросять на реєстрацію, де Вам необхідно буде підтвердити вказані критерії вразливості. Після досягнення ліміту форми будуть автоматично закриті.
Джерело: Моя допомога
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