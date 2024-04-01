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Розпочалася реєстрація на грошову допомогу для мешканців двох областей: хто може отримати

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Розпочалася реєстрація на грошову допомогу для мешканців двох областей: хто може отримати

Розпочалася реєстрація на грошову допомогу для мешканців двох областей. Розповідаємо, хто може претендувати на отримання допомоги і як подати заявку.

Стартувала реєстрація на фінансову допомогу від ГО “Відповідальні громадяни” в партнерстві з World Vision у Харківській і Донецькій областях

Загальна сума допомоги становить 10800 грн на члена домогосподарства.

Реєстрація на грошову допомогу для мешканців двох областей: хто може отримати

Оформити можуть мешканці:

  • Краматорської громади Донецької області (Краматорськ, Біленьке, Василівська пустош, Дмитрівка, Красноторка, Малотаранівка, Софіївка, Шабельківка, Ясна Поляна, Яснонірка), Гродівської ТГ Донецької області (Гродівка, Новогродівка),
  • Краснокутської громади Харківської області (Краснокутськ).

Допомогу можуть отримати особи/родини які не отримують/отримували (протягом 3 останніх місяців) грошову допомогу від міжнародних організацій та можуть документально підтвердити чотири і більше критеріїв вразливості:

  • домогосподарства з доходом нижче 6318 грн на особу на місяць (соціальна допомога та виплати не включаються до розрахунку);
  • домогосподарства з 2 і більше дітьми;
  • домогосподарство з вимушено переміщеними особами (ВПО);
  • неповне домогосподарство, яке очолюється однією особою (чоловік або жінка);
  • домогосподарства з вагітними/годуючими жінками;
  • домогосподарства з літніми членами (старше 60 років) (включаючи одинокі домогосподарства / домогосподарства, очолювані літніми людьми);
  • домогосподарства з людьми з інвалідністю (психічною або фізичною);
  • домогосподарство, члени якого отримали поранення або загинули внаслідок обстрілів;
  • домогосподарства, житло яких було зруйновано або пошкоджено внаслідок конфлікту.

Додаткові критерії:

  • Домогосподарство що проживає у будинку приймаючої сім’ї, орендованому будинку, притулку.
  • Домогосподарство що проживає у безпосередній близькості до лінії фронту (30 км).

Як подати заявку

Прийом заявок за електронною формою:

  • Краматорськ, Біленьке, Василівська пустош, Дмитрівка, Красноторка, Малотаранівка, Софіївка, Шабельківка, Ясна Поляна, Яснонірка – Краматорська громада Донецької області тут
  • Гродівка, Новогродівка – Гродівської ТГ Донецької області  тут
  • Краснокутськ – Краснокутської громади Харківської області тут

Після заповнення  форми у разі відповідності критеріям вразливості, вимогам програми та відбору з вами зв’яжуться спеціалісти і запросять на реєстрацію, де Вам необхідно буде підтвердити вказані критерії вразливості. Після досягнення ліміту форми будуть автоматично закриті.

Джерело: Моя допомога

Раніше ми повідомляли: Грошова допомога від ACTED – триває реєстрація у 4 областях

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