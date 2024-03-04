Грошова допомога від ACTED – триває реєстрація у 4 областях

Грошова допомога від ACTED надається постраждалому від війни населенню. Зараз триває реєстрація на отримання у чотирьох областях.

На цьому тижні проходить реєстрація в Сумській, Херсонській, Запорізькій та Чернігівській областях. Допомога призначена для жителів, чиї будинки частково або повністю зруйновані внаслідок конфлікту та вони залишаються жити в громадах, визначених у формі.

Грошова допомога від ACTED: хто може подати заявку

Критерії вразливості для участі в програмі:

Домогосподарства з одинокими батьками

очолювані одним із членів домогосподарства

людей похилого віку, в тому числі самотніх людей похилого віку

з 3 і більше дітьми та новонародженими дітьми віком до 1 року

з вагітними жінками або жінками, що годують груддю

у складі яких є люди з інвалідністю 1-ї або 2-ї групи

члени яких потребують дороговартісного лікування або догляду

Подати заявку тут

Довідки:

(067) 131-10-02

(063) 453-57-10 | (095) 285-29-84

(Пн-Пт з 9:00 до 16:00)

Джерело: Моя допомога

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