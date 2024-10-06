БО «БФ «Карітас Суми» видаватиме продуктові набори деяким категоріям українців. Як отримати допомогу.
Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Моя допомога.
Благодійний фонд Карітас Суми видаватиме гуманітарну допомогу у вигляды продуктових наборів для деяких категорій громадян.
Продуктові набори від Карітас Суми – хто може отримати, як зареєструватися
Видача продуктових наборів здійснюється за наступних критеріїв:
- довідка ВПО з вересня 2024 року;
- руйнація житла з липня 2024 (тільки підтверджена документально)
- важке захворювання (діагностовано протягом останніх двох місяців, обов’язково документи, що підтверджують це)
Реєстрація за номером: 0993337392.
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