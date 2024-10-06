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Продуктові набори від Карітас Суми – хто може отримати, як зареєструватися

Автор -
Журналіст
Продуктові набори від Карітас Суми – хто може отримати, як зареєструватися

БО «БФ «Карітас Суми» видаватиме продуктові набори деяким категоріям українців. Як отримати допомогу.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Моя допомога.

Благодійний фонд Карітас Суми видаватиме гуманітарну допомогу у вигляды продуктових наборів для деяких категорій громадян.

Продуктові набори від Карітас Суми – хто може отримати, як зареєструватися

Продуктові набори від Карітас Суми – хто може отримати, як зареєструватися

Видача продуктових наборів здійснюється за наступних критеріїв:

  • довідка ВПО з вересня 2024 року;
  • руйнація житла з липня 2024 (тільки підтверджена документально)
  • важке захворювання (діагностовано протягом останніх двох місяців, обов’язково документи, що підтверджують це)

Реєстрація за номером: 0993337392.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Продуктові набори для ВПО у Львові та області у жовтні: хто і як може отримати

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