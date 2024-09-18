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Продуктові набори від Карітас-Спес у Харкові – як подати заявку, хто може отримати

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Продуктові набори від Карітас-Спес у Харкові – як подати заявку, хто може отримати

Деяким категоріям українців у Харкові видаватимуть продуктові набори від Карітас-Спес. Відкрито рестрацію на отримання дпомоги.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з поисланням на Моя допомога.

“До отримання продуктових наборів потрібно взяти талон. Він дійсний тільки в той день, на котрий вам призначено, він не підлягає відновленню та не передається на іншу людину. Довідка ВПО приймається з 01.05 2024 тільки для ВПО м.Харкова.

Гуманітарна допомога видається тільки особисто або по нотаріальній довіреності або по опікунським документам. Якщо протягом періоду з 01.01.2024 по 30.06.2024 вже отримували допомогу від Карітас-Спес-Харків, то ви не маєте можливості повторно отримати талон на допомогу”, – йдеться в повідомленні.

З 23.09.2024 гуманітарна допомога видаватиметься в осередку з 14.00 до 16.00 одноразово на сім’ю за такими категоріями:

  • інваліди 1 та 2 групи – по середах у кількості 50 осіб
  • категорія 75+ – по понеділках в кількості 50 осіб
  • ВПО 65+ ( довідка з травня 2024) – по четвергах у кількості 50 осіб.

Продуктові набори від Карітас-Спес у Харкові – як подати заявку, хто може отримати

Продуктові набори від Карітас-Спес у Харкові – як подати заявку, хто може отримати

При отриманні при собі мати оригінали паспорту, посвідчення інвалідності та довідку ВПО ( тільки оригінал).

Талони на гуманітарну допомогу можна отримати за адресою осередку:

  • м. Харків, вул. Гоголя, 4
  • з 10.00 до 12.30 та з 14.00 до 15.00
  • (перерва з 13.00 до 14.00),
  • субота та неделя- вихідні.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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