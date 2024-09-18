Деяким категоріям українців у Харкові видаватимуть продуктові набори від Карітас-Спес. Відкрито рестрацію на отримання дпомоги.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з поисланням на Моя допомога.
“До отримання продуктових наборів потрібно взяти талон. Він дійсний тільки в той день, на котрий вам призначено, він не підлягає відновленню та не передається на іншу людину. Довідка ВПО приймається з 01.05 2024 тільки для ВПО м.Харкова.
Гуманітарна допомога видається тільки особисто або по нотаріальній довіреності або по опікунським документам. Якщо протягом періоду з 01.01.2024 по 30.06.2024 вже отримували допомогу від Карітас-Спес-Харків, то ви не маєте можливості повторно отримати талон на допомогу”, – йдеться в повідомленні.
З 23.09.2024 гуманітарна допомога видаватиметься в осередку з 14.00 до 16.00 одноразово на сім’ю за такими категоріями:
- інваліди 1 та 2 групи – по середах у кількості 50 осіб
- категорія 75+ – по понеділках в кількості 50 осіб
- ВПО 65+ ( довідка з травня 2024) – по четвергах у кількості 50 осіб.
Продуктові набори від Карітас-Спес у Харкові – як подати заявку, хто може отримати
При отриманні при собі мати оригінали паспорту, посвідчення інвалідності та довідку ВПО ( тільки оригінал).
Талони на гуманітарну допомогу можна отримати за адресою осередку:
- м. Харків, вул. Гоголя, 4
- з 10.00 до 12.30 та з 14.00 до 15.00
- (перерва з 13.00 до 14.00),
- субота та неделя- вихідні.
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