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Продуктові набори для ВПО у Львові та області у жовтні: хто і як може отримати

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Продуктові набори для ВПО у Львові та області у жовтні: хто і як може отримати

Продуктові набори для ВПО у Львові та області у жовтні видаватимуться певним категоріям переселенців. Розповідаємо про це детальніше.

Допомога надається ГО “Простір майбутнього України“.

Продуктові набори для ВПО у Львові та області у жовтні: хто і як може отримати

У жовтня продуктову допомогу можуть отримати сім’ї з прифронтових та окупованих регіонів України, які зареєстровані у Львові або Львівській області, по категоріях:

  • сім’я, яка вперше отримала статус ВПО з 01.06.2024 (яка зареєстрована в базі ГО не раніше 01.08.2024)
  • сім’я, яка має дитину з інвалідністю (до 18 років) і не отримувала продуктову допомогу від ГО у вересні.
  • сім’я, яка має дитину під опікою (до 18 років) і не отримувала продуктову допомогу від ГО у  вересні.
  • сім’я, яка має у своєму складі людину з інвалідністю 2 група, і не отримувала продуктову допомогу від ГО у вересні.

Як отримати допомогу

Зареєструватися можна за адресою: Львів, вул. Княгині Ольги, 106 (ТЦ “Львів”) при наявності документів (оригінали).

Всі питання за номером телефона: 0688660266 (в робочий час).

Фото ілюстративне, автор “Новини України – НСН”

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

 

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