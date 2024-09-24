Продуктові набори для ВПО у Львові та області у жовтні видаватимуться певним категоріям переселенців. Розповідаємо про це детальніше.

Допомога надається ГО “Простір майбутнього України“.

Продуктові набори для ВПО у Львові та області у жовтні: хто і як може отримати

У жовтня продуктову допомогу можуть отримати сім’ї з прифронтових та окупованих регіонів України, які зареєстровані у Львові або Львівській області, по категоріях:

сім’я, яка вперше отримала статус ВПО з 01.06.2024 (яка зареєстрована в базі ГО не раніше 01.08.2024)

сім’я, яка має дитину з інвалідністю (до 18 років) і не отримувала продуктову допомогу від ГО у вересні.

сім’я, яка має дитину під опікою (до 18 років) і не отримувала продуктову допомогу від ГО у вересні.

сім’я, яка має у своєму складі людину з інвалідністю 2 група, і не отримувала продуктову допомогу від ГО у вересні.

Як отримати допомогу

Зареєструватися можна за адресою: Львів, вул. Княгині Ольги, 106 (ТЦ “Львів”) при наявності документів (оригінали).

Всі питання за номером телефона: 0688660266 (в робочий час).

Фото ілюстративне, автор “Новини України – НСН”

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