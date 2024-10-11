Для деяких ВПО на Харківщині видаватимуть продуктові набори. Відкрито реєстрацію на отримання допомоги.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.
Відкрита заявка на отримання благодійної допомоги для ВПО на (продуктових наборів) евакуйованим мешканцям з Куп’янської територіальної громади.
Отримати благодійну допомогу від Українського Благодійного Альянсу можна лише за наявністю дійсних документів, що посвідчують про евакуацію з північного прикордоння Харківщини у 2024 році (довідка евакуйованих або довідка ВПО).
Подати заявку можна за посиланням.
Продуктові набори для ВПО на Харківщині – як подати заявку на отримання
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