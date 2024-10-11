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Продуктові набори для ВПО на Харківщині – як подати заявку на отримання

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Журналіст
Продуктові набори для ВПО на Харківщині – як подати заявку на отримання

Для деяких ВПО на Харківщині видаватимуть продуктові набори. Відкрито реєстрацію на отримання допомоги.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.

Відкрита заявка на отримання благодійної допомоги для ВПО на  (продуктових наборів) евакуйованим мешканцям з Куп’янської територіальної громади.

Отримати благодійну допомогу від Українського Благодійного Альянсу можна лише за наявністю дійсних документів, що посвідчують про евакуацію з північного прикордоння Харківщини у 2024 році (довідка евакуйованих або довідка ВПО).

Подати заявку можна за посиланням.

Продуктові набори для ВПО на Харківщині – як подати заявку на отримання

Продуктові набори для ВПО на Харківщині – як подати заявку на отримання

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Гуманітарна допомога для мешканців деяких громад Херсонщини – як подати заявку

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