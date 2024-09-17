Благодійна організація “Волонтерський рух Буковини” видаватиме продуктові набори для переселенців у Чернівцях. Де і як можна отримати.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.
18 вересня в фонді видаватимуть такі набори:
- 1 пачка макарон
- 2 пачки вівсяного рослинного молока
На отримання мати при собі оригінали документів: паспорт, ІПН, довідка ВПО.
Видача допомоги буде відбуватись за адресою: м. Чернівці,
вул. Центральна, 9, вхід в арку,
18 вересня з 10:00 до 16:00 видача в порядку живої черги.
Продуктові набори для переселенців у Чернівцях – як отримати
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