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Продуктові набори для переселенців у Чернівцях – як отримати

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Журналіст
Продуктові набори для переселенців у Чернівцях - як отримати

Благодійна організація “Волонтерський рух Буковини” видаватиме продуктові набори для переселенців у Чернівцях. Де і як можна отримати.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.

18 вересня в фонді видаватимуть такі набори:

  • 1 пачка макарон
  • 2 пачки вівсяного рослинного молока

На отримання мати при собі оригінали документів: паспорт, ІПН, довідка ВПО.

Видача допомоги буде відбуватись за адресою: м. Чернівці,

вул. Центральна, 9, вхід в арку,

18 вересня з 10:00 до 16:00 видача в порядку живої черги.

Продуктові набори для переселенців у Чернівцях – як отримати

Продуктові набори для переселенців у Чернівцях - як отримати

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Продуктові набори для ВПО у Львові і області: хто може отримати у вересні

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