Продуктові набори для ВПО у Львові і області можуть отримати певні категорії переселенців. Розповідаємо про це детальніше.

Гуманітарну допомогу надає ГО «Простір майбутнього України».

Продуктові набори для ВПО у Львові і області: хто може отримати у вересні

У вересні продуктову допомогу можуть отримати сім’ї з прифронтових та окупованих регіонів України, які зареєстровані у Львові або Львівській області і належать до таких категорій:

сім’я, яка вперше отримала статус ВПО з 01.06.2024 (яка зареєстрована в базі ГО «Простір майбутнього України» не раніше 01.07.2024)

сім’я, яка має дитину з інвалідністю (до 18 років) і не отримувала продуктову допомогу у даній організації в серпні.

сім’я, яка має дитину під опікою (до 18 років) і не отримувала продуктову допомогу у даній організації в серпні.

сім’я, яка має людину похилого віку 73+ , і не отримувала продуктову допомогу у даній організації в серпні.

Як отримати допомогу

Зареєструватися можна за адресою: Львів, вул.Княгині Ольги, 106 (ТЦ “Львів”) при наявності документів (оригінали).

Всі питання за номером телефона: +380688660266 (в робочий час).

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Фото ілюстративне, автор “Новини України – НСН“.