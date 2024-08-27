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Продуктові набори для ВПО у Львові і області: хто може отримати у вересні

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Продуктові набори для ВПО у Львові і області: хто може отримати у вересні

Продуктові набори для ВПО у Львові і області можуть отримати певні категорії переселенців. Розповідаємо про це детальніше.

Гуманітарну допомогу надає ГО «Простір майбутнього України».

Продуктові набори для ВПО у Львові і області: хто може отримати у вересні

У вересні продуктову допомогу можуть отримати сім’ї з прифронтових та окупованих регіонів України, які зареєстровані у Львові або Львівській області і належать до таких категорій:

  • сім’я, яка вперше отримала статус ВПО з 01.06.2024 (яка зареєстрована в базі ГО «Простір майбутнього України» не раніше 01.07.2024)
  • сім’я, яка має дитину з інвалідністю (до 18 років) і не отримувала продуктову допомогу у даній організації в серпні.
  • сім’я, яка має дитину під опікою (до 18 років) і не отримувала продуктову допомогу у даній організації в серпні.
  • сім’я, яка має людину похилого віку 73+ , і не отримувала продуктову допомогу у даній організації в серпні.

Як отримати допомогу

Зареєструватися можна за адресою: Львів, вул.Княгині Ольги, 106 (ТЦ “Львів”) при наявності документів (оригінали).

Всі питання за номером телефона: +380688660266 (в робочий час).

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Фото ілюстративне, автор “Новини України – НСН“.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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