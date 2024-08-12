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Продуктові набори для деяких ВПО у м.Кременчук – хто може отримати

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Продуктові набори для деяких ВПО у м.Кременчук – хто може отримати

БФ “Ми поряд” за підтримки фундації «Енеїда» видаватиме продуктові набори для деяких ВПО у м.Кременчук. Хто може подати заявку.

Про це розповідають “Новини України – НСН з посиланням на “Ми поряд” Кременчук.

Допомогу можуть отримати:

  • ВПО матері-одиначки  (які мають дітей 2023-2024 року народження). Реєструються тільки ті матері одиначки які мають підтверджений статус.
  • Сім’ї загиблих воїнів/безвісти зниклик, у яких є діти до 16 років.

Продуктові набори для деяких ВПО у м.Кременчук – хто може отримати

Продуктові набори для деяких ВПО у м.Кременчук – хто може отримати

Для отримання допомога треба зареєструватися у відповідній формі:

Для ВПО матерів-одиначок – за посиланням.

Для сімей загиблих воїнів/безвісти зниклих, у яких є діти до 16 років – за посиланням.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Виплати ВПО – що змінилося і чого чекати українцям з 1 вересня

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