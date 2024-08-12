БФ “Ми поряд” за підтримки фундації «Енеїда» видаватиме продуктові набори для деяких ВПО у м.Кременчук. Хто може подати заявку.
Про це розповідають “Новини України – НСН з посиланням на “Ми поряд” Кременчук.
Допомогу можуть отримати:
- ВПО матері-одиначки (які мають дітей 2023-2024 року народження). Реєструються тільки ті матері одиначки які мають підтверджений статус.
- Сім’ї загиблих воїнів/безвісти зниклик, у яких є діти до 16 років.
Продуктові набори для деяких ВПО у м.Кременчук – хто може отримати
Для отримання допомога треба зареєструватися у відповідній формі:
Для ВПО матерів-одиначок – за посиланням.
Для сімей загиблих воїнів/безвісти зниклих, у яких є діти до 16 років – за посиланням.
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