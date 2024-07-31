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Допомога ВПО у Львові і області: хто може отримати продуктові набори у серпні

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Допомога ВПО у Львові і області: хто може отримати продуктові набори у серпні
Фото "Новини України - НСН"

Допомога ВПО у Львові і області надається багатьма організаціями. Одна з них – ГО «Простір майбутнього України». Розповідаємо, хто і як може отримати продуктові набори від цієї організації у серпні 2024 року.

Допомога ВПО у Львові і області: хто може отримати продуктові набори у серпні

У  серпні продуктову допомогу можуть отримати сім’ї з прифронтових та окупованих регіонів України, які зареєстровані у Львові або Львівській області, по категоріях:

  • сім’я, яка вперше отримала статус ВПО з 01.03.2024 (яка зареєстрована в базі організації не раніше 01.06.2024)
  • сім’я, яка має дитину з інвалідністю (до 18 років) і не отримувала продуктову допомогу від даної організації у липні.
  • сім’я, яка має дитину під опікою (до 18 років) і не отримувала продуктову допомогу від даної організації у липні.
  • сім’я, яка має людину з  інвалідністю 3 групи, і не отримувала продуктову допомогу від даної організації у липні.

Як зареєструватися?

Зареєструватися можна за адресою: м.Львів, вул. Княгині Ольги, 106 (ТЦ “Львів”) при наявності документів (оригінали).

Всі питання за номером телефона: +380688660266 (у робочий час).

Фото ілюстративне, джерело “Новини України – НСН“.

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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