Продуктові набори для деяких груп українців – як зареєструватися, куди звернутися за допомогою

Волонтерський центр розпочинає видавати продуктові набори для певних груп населення. Для отримання допомоги необхідно зареєструватися.
Частина внутрішньо переміщених осіб, які мешкають у Запоріжжі, можуть отримати безкоштовні продуктові набори від волонтерського центру “Народна допомога”.
Видача гуманітарної допомоги відбувається по вівторках та четвергах.
Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Гуманітарна місія “Народна допомога”.
Хто може отримати продуктові набори
Отримати гуманітарну допомогу у вигляді продуктового набору можуть внутрішньо переміщені особи, які евакуювалися з Херсонської області або міст Нікополя та Марганцю Дніпропетровської області, зареєстрованих як ВПО у Запоріжжі. При цьому потрібно належати до вразливих категорій населення. Перевага надаватиметься маломобільним людям та сім’ям з дітьми до трьох років.
Як отримати продуктовий набір
Для отримання продуктової допомоги необхідно зареєструватися за посиланням. Видача відбуватиметься у вівторок та п’ятницю з 10:00 до 13:00 за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 181.
Для отримання набору необхідно пред’явити оригінали та копії:
- документів, що засвідчують особу;
- свідоцтв про народження дітей;
- довідок ВПО;
- документів, які б підтверджували особливий статус.
Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.
“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.
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