Продуктові набори для деяких груп українців – як зареєструватися, куди звернутися за допомогою

Частина внутрішньо переміщених осіб, які мешкають у Запоріжжі, можуть отримати безкоштовні продуктові набори від волонтерського центру “Народна допомога”.

Видача гуманітарної допомоги відбувається по вівторках та четвергах.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Гуманітарна місія “Народна допомога”.

Хто може отримати продуктові набори

Отримати гуманітарну допомогу у вигляді продуктового набору можуть внутрішньо переміщені особи, які евакуювалися з Херсонської області або міст Нікополя та Марганцю Дніпропетровської області, зареєстрованих як ВПО у Запоріжжі. При цьому потрібно належати до вразливих категорій населення. Перевага надаватиметься маломобільним людям та сім’ям з дітьми до трьох років.

Як отримати продуктовий набір

Для отримання продуктової допомоги необхідно зареєструватися за посиланням. Видача відбуватиметься у вівторок та п’ятницю з 10:00 до 13:00 за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 181.

Для отримання набору необхідно пред’явити оригінали та копії:

документів, що засвідчують особу;

свідоцтв про народження дітей;

довідок ВПО;

документів, які б підтверджували особливий статус.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

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тощо.

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