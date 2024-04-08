Гуманітарна допомога від ООН в одній із областей України – як отримати безкоштовні продукти

В Україні з 8 по 12 квітня жителям однієї з областй надається гуманітарна допомога від ООН у вигляді безкоштовних продуктів
Мешканці Запорізького району можуть отримати безкоштовні продукти від Всесвітньої продовольчої програми ООН.
Про це інформує Благодійний фонд “Посмішка ЮА”, передає НСН.
Видачі продуктових наборів відбуватимуться з 8 по 12 квітня включно в населених пунктах:
- Комишуватська громада: Комишуваха, Жовта Круча, Яснопілля, Щасливе, Новоіванівка, Новотаврійське;
- Кушугумська громада: Кушугум, Малокатеринівка, Балабине;Біленьківська громада: Біленьке, Лисогорівка, Мар’ївка;Новоолександрівська громада: Новоолександрівка, Григорівка, Юліївка, Веселянка;
- Тернівська громада: Самійлівка, Тернувате, Різдвяне, Любицьке, Барвінівка.
Отримати детальну інформацію про адресу та час видачі продуктових можна зателефонувавши на гарячі лінії за номерами:
- БФ “Посмішка ЮА” – 050 460 22 40,
- ВПП ООН – 0 800 600 122.
Гуманітарна допомога надається Всесвітньою продовольчою програмою ООН спільно з благодійним фондом “Посмішка ЮА”.
Соціальні мережі своєї громади, можете знайти за посиланням:
https://zrda.gov.ua/posilannia_na_ofitsiini_saiti_gromad/
Ще Новини України: Одяг і продукти: де можна отримати допомогу – список адрес і контактів