Гуманітарна допомога від ООН в одній із областей України – як отримати безкоштовні продукти

В Україні з 8 по 12 квітня жителям однієї з областй надається гуманітарна допомога від ООН у вигляді безкоштовних продуктів

Мешканці Запорізького району можуть отримати безкоштовні продукти від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Про це інформує Благодійний фонд “Посмішка ЮА”, передає НСН.

Видачі продуктових наборів відбуватимуться з 8 по 12 квітня включно в населених пунктах:

Комишуватська громада: Комишуваха, Жовта Круча, Яснопілля, Щасливе, Новоіванівка, Новотаврійське;

Кушугумська громада: Кушугум, Малокатеринівка, Балабине;Біленьківська громада: Біленьке, Лисогорівка, Мар’ївка;Новоолександрівська громада: Новоолександрівка, Григорівка, Юліївка, Веселянка;

Тернівська громада: Самійлівка, Тернувате, Різдвяне, Любицьке, Барвінівка.

Отримати детальну інформацію про адресу та час видачі продуктових можна зателефонувавши на гарячі лінії за номерами:

БФ “Посмішка ЮА” – 050 460 22 40,

ВПП ООН – 0 800 600 122.

Гуманітарна допомога надається Всесвітньою продовольчою програмою ООН спільно з благодійним фондом “Посмішка ЮА”.

Соціальні мережі своєї громади, можете знайти за посиланням:

https://zrda.gov.ua/posilannia_na_ofitsiini_saiti_gromad/

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