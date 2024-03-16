Громадяни України, які опинилися у складній життєвій ситуації, можуть звернутися за гуманітарною допомогою та отримати безкоштовні продуктові набори

У Штабі допомоги вимушеним переселенцям Хмельницької міської ради повідомили про чергову видачу гуманітарної допомоги, а саме продуктових наборів, передає НСН.

Продуктові набори сформовані у достатній кількості та видаватимуться протягом кількох місяців.

Людям, які самостійно не можуть прийти до Штабу, продуктові набори можуть бути надані членам їхніх сімей за наявності оригіналів документів, у тому числі в період видачі допомоги для таких сімей.

Наявність оригіналів документів є обов’язковою!

Нова гуманітарна допомога для українців – хто і де може отримати безкоштовні продуктові набори

Продуктові набори видають внутрішньо переміщеним особам, які мешкають на території Хмельницького міської територіальної громади та мають діючі довідки, видані управлінням праці та соціального захисту Хмельницької міської ради після 24 лютого 2022 року.

Щоб уникнути черг, запрошуються виключно:

ВПО, які ще не отримували гуманітарну допомогу у січні-березні цього року.

Де отримати гуманітарну допомогу?

Видача з понеділка по четвер з 9:00 до 16:00 виключно для зазначеної категорії.

Адреса: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 40. За оголошеннями слідкуйте у телеграм-каналі: https://cutt.ly/TwbKS4DA

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