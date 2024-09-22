Деякі переселенці втратять виплати ВПО з 1 жовтня: кого це стосується

Виплати ВПО з 1 жовтня продовжаться більшості тих, хто отримав кошти у вересні. Але деякі переселенці втратять державну допомогу. Розповідаємо про це детальніше.

Державна допомога переселенцям на проживання, яка становить 2000 гривень для дорослих та 3000 гривень для дітей або осіб з інвалідністю, була автоматично продовжена ще на півроку для тих, кому її призначили у березні. Звертатися до органів соцзахисту повторно не потрібно. Виплати за вересень вже почалися.

А також почалися перевірки, за підсумками яких деяким отримувачам виплати буде припинено в жовтні.

Хто втратить виплати ВПО з 1 жовтня

Як і обіцяли раніше у Мінсоцполітики, у вересні проводяться перевірки ВПО, про які переселенці можуть навіть не знати. Адже держава працює з електронними даними.

Внаслідок чергових перевірок частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) може втратити державну допомогу на проживання.

Допомогу для переселенців можуть скасувати, якщо вони не відповідають таким критеріям:

майновий стан (наявність депозитів, житла на території, що не належить до зони бойових дій або тимчасової окупації, здійснення великих покупок);

умови автоматичного продовження (наприклад, коли непрацездатна особа стала працездатною);

перевищення доходів сім’ї (якщо середньомісячний сукупний дохід родини перевищує встановлену межу);

індивідуальні доходи (наприклад, якщо середньомісячний дохід окремого ВПО перевищує допустимий рівень).

Чи планують збільшити виплати ВПО

Розмір виплат ВПО у 2025 році планують залишити незмінним: 3 тис грн – для осіб з інвалідністю та дітей, 2 тис. грн. – для інших осіб.

Принаймні, такі цифри озвучили у Мінсоцполітики, звітуючи про соціальний бюджет на наступний рік.

Також тут повідомили, що у проєкті Бюджету передбачено збереження у наступному році виплати на проживання для ВПО як кризової виплати, яка є частиною підтримки Уряду для внутрішньо переміщених осіб.

Усього на соціальний захист українців, які потрапили у складні життєві обставини, передбачено 80,8 млрд грн.

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