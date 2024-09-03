Деяким українцям зарахують стаж за кордоном для виплати надбавки за вислугу років. Йдеться про українських педагогів.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Мінреінтеграції.

Повідомляється, що сьогодні Уряд ухвалив постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 78».

Акт стосується педагогічних і науково-педагогічних працівників, які працюють за межами України. Реалізація постанови дозволить зараховувати до стажу їхньої педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років час роботи цих працівників на відповідних посадах за кордоном.

Йдеться про період з 24 лютого 2022 року до припинення або скасування воєнного стану та протягом одного року після припинення або скасування воєнного стану.

Розроблення проєкту постанови було зумовлене тим, що з початку повномасштабного вторгнення росії до України мільйони українців були вимушені виїхати за кордон у пошуках безпеки. У тому числі, це педагоги.

Наразі, у зв’язку з тим, що війна в Україні триває, педпрацівники намагаються працевлаштуватися за кордоном. А також, за підтримки діаспори, відкривають там школи і допомагають дітям зберігати зв’язок з Україною.

Українцям зарахують стаж за кордоном для виплати надбавок – кого стосується

На сьогодні для таких працівників час роботи на посадах педагогічних та науково педагогічних працівників зараховується до стажу роботи для виплати надбавки за вислугу років, тільки якщо це передбачено міжнародними угодами або договорами. Проте є країни, з якими наразі не укладено такі угоди / договори.

Тому після повернення з таких країн до України працівникам, які будуть працевлаштовуватись у заклади освіти на посади педагогічних і науково-педагогічних працівників, раніше не завжди передбачалося зарахування часу їхньої роботи на відповідних посадах за кордоном.

У зв’язку з цим і з метою захисту прав та гарантій таких громадян було ініційовано відповідну постанову. Відтепер стаж для виплати надбавки за вислугу років будуть зараховувати незалежно від наявності міжнародних угод чи договорів.

Зміни були розроблені за результатами нарад щодо проблемних питань українців за кордоном під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

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