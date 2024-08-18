Для оформлення пенсійних виплат у 2024 році необхідно мати мінімум від 15 до 31 року страхового стажу, залежно від віку виходу на пенсію. У разі недостатнього стажу виплачується соціальна пенсія. Від чого залежить її розмір.

Соціальна пенсія залежить від прожиткового мінімуму та середнього доходу сім’ї.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Не всі українці мають достатньо страхового стажу для отримання повноцінної пенсії. У такому випадку виплачується соціальна пенсія.

Які основні вимоги до пенсійного віку та страхового стажу

Починаючи з 2024 року, стандарти страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком, є наступними:

60 років – необхідно мати 31 рік страхового стажу;

63 роки – потрібно мати від 21 до 31 року страхового стажу;

65 років – достатньо мати 15-21 рік страхового стажу.

Ці вимоги будуть поступово підвищуватися, і до 2028 року мінімальна вимога до страхового стажу збільшиться ще на один рік. Таким чином, громадяни, які не мають достатнього стажу для отримання пенсії у 60 чи 63 роки, зможуть претендувати на пенсію пізніше, за умови наявності мінімального стажу.

Хто має право на соціальну пенсію і як її отримати

Соціальна пенсія надається тим громадянам, які досягли пенсійного віку, але не змогли накопичити достатньо трудового стажу. Вона покликана забезпечити мінімальний рівень життя для осіб, які втратили працездатність.

Розмір соціальної пенсії визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних (у 2024 році це 2 361 гривня) та середнім місячним доходом на одну особу в сім’ї за останні шість місяців. Однак максимальна сума виплати не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатної особи, що становить 3 028 гривень.

Соціальна пенсія у разі недостатнього стажу – від чого залежить сума виплат

Як оформити соціальну пенсію

Щоб отримати соціальну пенсію, необхідно звернутися до місцевого відділу соціального захисту населення або до центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Для оформлення потрібні документи:

заява за формою, затвердженою Міністерством соціальної політики;

паспорт, трудова книжка та документ, що засвідчує реєстрацію у державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

довідка Пенсійного фонду України про наявний страховий стаж;

декларація про доходи та майновий стан за останні шість місяців;

копія рішення про призначення опікуна (для осіб, яких визнано недієздатними).

Соціальна допомога переглядається кожні шість місяців, враховуючи зміни у майновому стані та середньому доході. Також варто врахувати, що розмір виплат змінюється разом із зміною прожиткового мінімуму. У 2024 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, складає 2 361 гривню.

Джерело: OBOZ.UA.

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