Деякі пенсіонери почнуть отримувати доплати до пенсії по 570 грн – про кого йдеться

В Україні для пенсіонерів діють доплати до пенсії, які залежать від віку. Хто має на них право.

На доплату в розмірі 570 грн мають право ті українці, що досягли 80-річчя.

Про це йдеться в роз’ясненні ПФУ, передають “Новини України – НСН”.

Головна спеціалістка відділу обслуговування громадян Ірина Заручейнова наголосила, що розмір щомісячної доплати залежить від віку пенсіонера, тож доплату починають нараховувати від дня досягнення цього віку. Важливо, що нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до даної кількості днів.

“Крім віку, є ще одна умова отримання доплати. Право на неї мають ті громадяни, загальний розмір пенсії яких не перевищує 10340,35 грн (це розмір середньої заробітної плати в Україні, який застосовується для обчислення пенсії за 2020 рік, оскільки саме з цього року було встановлено дану доплату). Так, пенсіонерам віком від 70 до 75 років виплачується компенсаційна виплата в розмірі 300,00 грн. Пенсіонерам віком від 75 до 80 років ‒ в розмірі 456,00 грн. Пенсіонерам віком від 80 років встановлена доплата до пенсії у розмірі до 570,00 грн”, ‒ пояснила Ірина Заручейнова.

Розмір доплат:

від 70 років – 300 грн;

від 75 років – 456 грн;

від 80 років – 570 грн.

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Пенсії в Україні

Середня пенсія в Україні зросла за останні три місяці приблизно на 73 грн, до 5816 грн. У січні 2024-го українці в середньому отримували 5385 грн. Якщо ж рахувати зміну розміру пенсії за весь час повномасштабної війни, то виплати зросли з 3991 до 5816 грн. Йдеться саме про середній показник. Зростання відбулось на рівні 45,7%, тоді як кумулятивний рівень інфляції за цей період склав 35,5%. Тобто зростання середньої пенсії мало б компенсувати подорожчання товарів та послуг.

Однак мінімальна пенсія з січня 2022-го зросла з 1934 до 2361 грн. Тобто на 22%. Отже, індексація мінімальної пенсії не дозволила навіть компенсувати інфляцію. А ті, хто отримує мінімальну виплату, втратили найбільше.

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