Виплати ВПО у 2024 році – чи збережуть допомогу переселенцям

Цьогоріч, незважаючи на труднощі в фінансовій системі, уряд збереже всі виплати ВПО. Про це заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев під час конференції « Фінансова підтримка внутрішньо переміщених осіб ».

Захід відвідали представники уряду України, народні депутати, чиновники державної влади, міжнародні партнери та представники громадських організацій.

Виплати ВПО у 2024 році

Так, у 2024 році у держбюджеті для здійснення соціальних виплат майже 5 млн отримувачам буде спрямовано 136,5 млрд гривень. З цього обсягу на допомогу для проживання внутрішньо переміщеним особам буде виділено 57,6 млрд грн, що більше майже у 20 разів порівняно з видатками до повномасштабного вторгнення рф. Ці кошти буде спрямовано на підтримку ВПО, кількість яких порівняно з 2021 роком зросла в 11 разів.

«Мінфін спільно з Урядом щодня працюють над підтримкою наших громадян та їх соціальним захистом. Це підтверджують обсяги видатків, які є другими за обсягом після видатків на оборону. Порівняно із довоєнним періодом соціальні видатки зросли в 1,5 раза і становлять понад 470 млрд гривень. Так, кількість отримувачів соціальних виплат порівняно із довоєнним періодом зросла на 40% з 3,6 млн осіб до майже 5 млн осіб», ‒ наголосив Роман Єрмоличев під час виступу.

За словами Романа Єрмоличева, як у минулому році, так і цього року завдяки зовнішньому фінансуванню повністю забезпечено виплати всіх соціальних та гуманітарних видатків. І міжнародна підтримка продовжує бути критично важливою для України в умовах повномасштабної війни.

Уряд за соціальними видатками забезпечує виконання планових показників стовідсотково, вже профінансовано 243,2 млрд грн.

Насамкінець Роман Єрмоличев наголосив, що в умовах вжиття Урядом заходів з забезпечення економічної стабільності, продовження плідної співпраці з міжнародними партнерами під час розгляду питань соціальних виплат, зокрема і для ВПО, маємо спільно спрямовувати свої зусилля для дотримання комплексних підходів з удосконалення механізмів здійснення видатків передусім із забезпеченням їх адресності, ефективності та прозорості, а також дотримання домовленостей з нашими міжнародними партнерами.

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