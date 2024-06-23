Виплати ВПО у 2024 році – чи збережуть допомогу переселенцям

Цьогоріч, незважаючи на труднощі в фінансовій системі, уряд збереже всі виплати ВПО. Про це заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев під час конференції «Фінансова підтримка внутрішньо переміщених осіб».
Захід відвідали представники уряду України, народні депутати, чиновники державної влади, міжнародні партнери та представники громадських організацій.
Виплати ВПО у 2024 році
Так, у 2024 році у держбюджеті для здійснення соціальних виплат майже 5 млн отримувачам буде спрямовано 136,5 млрд гривень. З цього обсягу на допомогу для проживання внутрішньо переміщеним особам буде виділено 57,6 млрд грн, що більше майже у 20 разів порівняно з видатками до повномасштабного вторгнення рф. Ці кошти буде спрямовано на підтримку ВПО, кількість яких порівняно з 2021 роком зросла в 11 разів.
«Мінфін спільно з Урядом щодня працюють над підтримкою наших громадян та їх соціальним захистом. Це підтверджують обсяги видатків, які є другими за обсягом після видатків на оборону. Порівняно із довоєнним періодом соціальні видатки зросли в 1,5 раза і становлять понад 470 млрд гривень. Так, кількість отримувачів соціальних виплат порівняно із довоєнним періодом зросла на 40% з 3,6 млн осіб до майже 5 млн осіб», ‒ наголосив Роман Єрмоличев під час виступу.
За словами Романа Єрмоличева, як у минулому році, так і цього року завдяки зовнішньому фінансуванню повністю забезпечено виплати всіх соціальних та гуманітарних видатків. І міжнародна підтримка продовжує бути критично важливою для України в умовах повномасштабної війни.
Уряд за соціальними видатками забезпечує виконання планових показників стовідсотково, вже профінансовано 243,2 млрд грн.
Насамкінець Роман Єрмоличев наголосив, що в умовах вжиття Урядом заходів з забезпечення економічної стабільності, продовження плідної співпраці з міжнародними партнерами під час розгляду питань соціальних виплат, зокрема і для ВПО, маємо спільно спрямовувати свої зусилля для дотримання комплексних підходів з удосконалення механізмів здійснення видатків передусім із забезпеченням їх адресності, ефективності та прозорості, а також дотримання домовленостей з нашими міжнародними партнерами.
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