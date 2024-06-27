Виплати по безробіттю: хто може їх отримувати і які суми

Виплати по безробіттю – це державна допомога працездатним людям, які тимчасово не працевлаштовані. Розповідаємо, хто може отримувати кошти, про які суми йдеться і як оформити виплати.

Виплати по безробіттю: хто може отримувати

Право на отримання допомоги мають:

громадяни України, у яких є страховий стаж;

молодь, яка закінчила навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти, звільнилася із строкової військової (невійськової) служби і потребує сприяння у працевлаштуванні,

одинокі матері (батьки), які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю,

один з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів ДБСТ, усиновитель, опікун, піклувальник дитини з інвалідністю підгрупи А,

особа зі статусом ВПО, яка не має необхідних документів.

Який розмір виплат по безробіттю

Сума допомоги є індивідуальною, для кожної безробітної особи.

Мінімальний розмір допомоги становить 1500 грн., максимальний розмір – 7100 грн.

Допомога виплачується за таким принципом: перша половина строку – 100% суми, друга – 50%.

Які документи потрібні для оформлення виплати і куди звертатися

Перелік документів для оформлення виплати:

заява

документ, що посвідчує особу

ІПН

трудова книжка

документ про освіту

військово-обліковий документ для осіб, які звільнилися із строкової військової служби

Для отримання виплати особі необхідно звернутись до центру зайнятості за місцем проживання. Також є можливість подати заяву через застосунок Дія (https://diia.gov.ua/services/otrimannya-statusu-bezrobitnogo), або через чат-бот (https://t.me/DCZWorkNowBbot) в телеграмі.

Отримати консультацію можна за телефоном Державного центру зайнятості: 0938345700

Можливо, вам також буде цікаво: Діти-ВПО мають право на освітні пільги та безкоштовний відпочинок – деталі

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.