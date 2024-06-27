Виплати по безробіттю: хто може їх отримувати і які суми

Виплати по безробіттю – це державна допомога працездатним людям, які тимчасово не працевлаштовані. Розповідаємо, хто може отримувати кошти, про які суми йдеться і як оформити виплати.
Виплати по безробіттю: хто може отримувати
Право на отримання допомоги мають:
- громадяни України, у яких є страховий стаж;
- молодь, яка закінчила навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти, звільнилася із строкової військової (невійськової) служби і потребує сприяння у працевлаштуванні,
- одинокі матері (батьки), які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю,
- один з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів ДБСТ, усиновитель, опікун, піклувальник дитини з інвалідністю підгрупи А,
- особа зі статусом ВПО, яка не має необхідних документів.
Який розмір виплат по безробіттю
Сума допомоги є індивідуальною, для кожної безробітної особи.
Мінімальний розмір допомоги становить 1500 грн., максимальний розмір – 7100 грн.
Допомога виплачується за таким принципом: перша половина строку – 100% суми, друга – 50%.
Які документи потрібні для оформлення виплати і куди звертатися
Перелік документів для оформлення виплати:
- заява
- документ, що посвідчує особу
- ІПН
- трудова книжка
- документ про освіту
- військово-обліковий документ для осіб, які звільнилися із строкової військової служби
Для отримання виплати особі необхідно звернутись до центру зайнятості за місцем проживання. Також є можливість подати заяву через застосунок Дія (https://diia.gov.ua/services/otrimannya-statusu-bezrobitnogo), або через чат-бот (https://t.me/DCZWorkNowBbot) в телеграмі.
Отримати консультацію можна за телефоном Державного центру зайнятості: 0938345700
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