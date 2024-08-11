Введуть нову допомогу і скасують прожитковий мінімум: у Мінсоцполітики розповіли про масштабні зміни

У Мінсоцполітики розповіли про масштабні зміни, які запланували втілити вже у найближчому майбутньому в Україні.

Планами поділилася в інтерв’ю каналу «Рада» міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, передають “Новини України – НСН“.

Введуть нову допомогу і скасують прожитковий мінімум

Отже, в Україні планують ввести нову допомогу – базову соціальну допомогу. Її розмір буде залежати від домогосподарства (складу родини).

Міністерство соцполітики вже підготувало відповідний законопроєкт і обговорює його з органами центральної влади.

Ось головні заплановані зміни:

Прожитковий мінімум скасують

Сьогодні формально задекларований прожитковий мінімум недостатній, щоб забезпечити потреби людини. Він не враховує, як людина проживає. А ми проживаємо домогосподарствами. Одинокій людині дещо більше коштів треба, ніж домогосподарству, наприклад, із шести осіб. Якщо діти й дорослі, то це інше переформатування… Ми хочемо відійти від прожиткового мінімуму. До цього прив’язані штрафи, посадові оклади і т.д. Для нас дуже важливо це роз’єднати, – розповіла міністерка

Розмір допомоги залежатиме від складу родини

Наприклад, якщо чоловік (або дружина) вирішили, що тільки один член подружжя працюватиме, а інший – займатиметься побутом, то це не означає, що держава не має надавати допомогу у зв’язку з безробіттям. Бо фактично це рішення родини, а дохід одного з подружжя може бути достатній для родини, – пояснила посадовиця

Виплати об’єднають.

Наприклад, для людей з інвалідністю є близько 100 різних виплат. При тому розібратись з переліком виплат надто важко. Замість великої кількості виплат введуть всього дві: для тих, хто тимчасово зіткнувся з бідністю, і виплату по догляду (якщо людина вже втратила працездатність).

Дуже важливо змінити філософію нашої соціальної політики. Тому що підтримати кожного – це не просто, як звикли у нас, заплатити кожному якусь виплату. Дуже часто ця виплата не допомагає, бо виклики війни якраз і показали, що ми повинні рухатися до такої соціальної підтримки, яка є майже всюди за кордоном А це поєднання послуги з різними інструментами допоміжними, в тому числі з виплатами. Але пріоритетно – це супровід, це коли соціальний фахівець малює траєкторію виходу з кризи для людини. Бо зазвичай, в нормі так би мовити, кожен з нас є самодостатнім економічно активним, спроможним, і в ідеалі має можливість повністю забезпечувати самостійно власні потреби. І ось ми як міністерство соціальної політики поставили собі мету максимальну кількість людей вивести в оцей стан умовно самостійності і самодостатності, – пояснила міністерка

За словами Жолнович, зараз, призначаючи якісь виплати, ніхто не ставить собі запитання, з якою метою вони призначаються, який результат отримає людина.

Ми побачили, що коли виплат у нас безліч, вони фрагментовані, дрібні дійсно дуже часто безсенсові А якраз того, що об’єднує послуги карти виходу людини з кризи, цілей та мети її , – цього немає у нас. У нас недостатня кількість соціальних працівників, соціальних служб та надавачів соціальних послуг. І ми поставили зараз фокус саме на те, щоби розбудувати таку спроможність в регіонах. Щоби людина, яка потрапила в кризу, не відчувала себе покинутою чи одинокою, – поділилася планами міністерка

Вона уточнила, що йдеться про різнопланову допомогу. Зокрема, якщо говорити про внутрішньо-переміщених осіб, то це – допомога з житлом, працевлаштуванням, школою для дітей, адаптацією тощо.

Ми помітили, що 70% наших громадян відчувають стрес, а стрес призводить до або апатії, або агресії, або до неможливості виконувати свою роботу. І ми повинні допомогти людям з цим справлятися на індивідуальному рівні – тобто вміти управляти своїми емоціями. Ніхто не забезпечить індивідуального психолога на кожну окрему людину, та й це не потрібно. Як показує реабілітація чи досвід реабілітаційних команд: коли люди з травмами збираються в групу і починають спільно реабілітуватися, вони один на одного дивляться і один одного підсилюють. Те саме стосується і родин, де є загиблі, – розповіла Жолнович про ще один напрямок роботи соціальних служб

Детальніше про це – у відео нижче.

Введуть нову допомогу і скасують прожитковий мінімум: у Мінсоцполітики розповіли про масштабні зміни

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