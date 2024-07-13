У Мінсоцполітики попереджають про можливу затримку соціальних виплат. Оксана Жолнович пояснила, чому такі витрати опинилися на другому місці за важливістю.

Про це розповідають «Новини України –НСН».

Багато українців отримують соціальну допомогу від держави. У червні люди скаржилися на серйозну затримку виплат. І, як з’ясувалося, найближчим часом така ситуація може повторитись.

У новому інтерв’ю виданню Mind міністр соціальної політики Оксана Жолнович підтвердила, що під час війни держава має важливіші витрати – військові. Тому соціальні виплати опиняються на другому місці.

“Звісно, можуть бути затримки, бо першочергово Казначейство покриває військові видатки. Але після них, на другому рівні, стоять соціальні”, – заявила Оксана Жолнович.

Українців попередили про затримку соціальних виплат – в чому причина

При цьому міністр соціальної політики поспішила заспокоїти українців. Жолнович наголосила, що попри можливі затримки через несистемність надходження коштів гроші будуть виплачені, оскільки вони передбачені в державному бюджеті.

“До сьогодні ми майже уникали цього – лише інколи траплялися поодинокі випадки, коли затримувалися планові платежі на декілька днів”, – додала Жолнович.

Міністр соціальної політики також прокоментувала інформацію про можливе скорочення соціальних виплат. З її слів, такий процес не планується. Натомість Мінсоцполітики співпрацює зі Світовим банком для збільшення виплат малозабезпеченим у 2025 році.

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