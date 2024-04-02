У Тернополі ВПО і сім’ї, постраждалі від війни, можуть отримати 100 тисяч – умови

У Тернополі ВПО і сім’ї, постраждалі від війни, можуть отримати 100 тисяч гривень на розвиток власного бізнесу. Всього планують надати 60 мікрогрантів.

Про це повідомляють у Мінреінтеграції з посиланням на офіційний сайт Тернополя, передає НСН.

У Тернополі ВПО та сім’ї постраждалих від війни можуть отримати мікрогрант на власний бізнес

Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Хреста України оголосила прийом заявок на грантове фінансування для започаткування, розвитку чи відновлення власної справи. Про це йдеться на сайті Тернопільської міської ради.

Подати заявки на участь у програмі можуть домогосподарства:

внутрішньо переміщених осіб із реєстрацією у Тернопільській міській громаді;

місцевого населення, постраждалого від наслідків війни, зокрема ветеранів та членів їхніх сімей.

Всього буде підтримано 60 найкращих бізнес-ідей, кожна з яких отримає до 100 тисяч гривень.

Сектори, які можуть претендувати на фінансування: сільське господарство, виробництво, послуги, торгівля.

Щоб взяти участь у відборі заявок, необхідно:

перейти за посиланням та завантажити зразок анкети учасника програми грошової допомоги й шаблон бізнес-плану;

заповнити анкету у друкованому вигляді та подати разом із пакетом документів (оригінали та їх ксерокопії).

Прийом документів здійснюється у будні за адресою: м. Тернопіль, вул. Мостова Бічна, 6 (з 10:00 до 15:00).

Подати заявку можна до 15 квітня 2024 року.

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