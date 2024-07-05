Треба скорочувати виплати через економічні труднощі: Мінсоцполітики

Вона заявила під час заходу “Захист соціальних прав під час війни в Україні” у Вільнюсі, відеозапис якого оприлюднив Офіс Ради Європи в Україні.

“На жаль, за роки Незалежності, а також успадковано з Радянського Союзу, ми взяли на себе величезну кількість надмірних соціальних зобов’язань, щодо соціальних виплат, які не завжди можуть бути підтверджені фінансовим ресурсом. І цей дисбаланс тягне за собою величезну кількість рішень судів, які не можуть бути виконані з погляду можливостей економіки покривати такі видатки”, – каже Жолнович

Вона нагадала, що на сьогодні соціальний бюджет України є другим за величиною після оборонного.

“Це величезні кошти, які потрібно оптимізувати. Тому що в межах зростання (кількості, – ред.) людей, які є на межі бідності, та інших вразливих груп ми не можемо збільшувати такий ресурс на соціальні видатки. Ми повинні його оптимізувати та робити максимально адресним. Тому ми працюємо над тим, щоб переглянути філософію соцвиплат. Щоб кожна ця виплата, яка надається, мала чітку мету – виходу людини зі складної життєвої ситуації та обов’язково була пов’язана з послугою, яка допоможе людині стати економічно незалежною”, – зазначає Жолнович.

За її словами, у Мінсоцполітики вже підготували законопроєкт про базову соціальну допомогу, яка об’єднає кількість диференційованих виплат та дасть змогу зробити їх адресними.

Якщо вам цікаво дізнатися, хто така і ким раніше була Оксана Жолнович, читайте за цим посиланням: Жолнович Оксана Іванівна — Біографія, Балотування, Фракції, Політична Агітація | ПолітХаб (chesno.org)

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