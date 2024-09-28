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З 1 жовтня проведуть перерахунок субсидій: що потрібно знати отримувачам

Автор -
Журналіст
З 1 жовтня проведуть перерахунок субсидій: що потрібно знати отримувачам

З 1 жовтня буде проведено перерахунок субсидій. Розповідаємо, що потрібно знати отримувачам.

З 1 жовтня Пенсійний фонд України проведе перерахунки житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років.

Для більшості громадян такий перерахунок відбудеться в автоматичному режимі. Також автоматично перерахують субсидію домогосподарствам, чия субсидійна виплата в літній період складала 0 грн.

Важливо! Людям, які в літній період користувались не субсидією, а пільгою на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП), житлову субсидію буде нараховано в автоматичному режимі – без потреби додаткових звернень.

 

У Пенсійному фонді України нагадують, що субсидія на оплату ЖКП призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону (квітень місяць) і розраховується:

  • на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня;
  • на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.

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“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

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