Перейшла за посиланням на «допомогу від Unicef» і втратила 40 тисяч гривень

Все частіше поліцейські повідомляють про випадки шахрайства, коли злочинці видають себе за благодійників, і в результаті люди замість того, аби отримати, навпаки втрачають гроші. Черговий такий випадок стався в Україні. Жінка перейшла за посиланням нібито на «допомогу від Unicef» і втратила 40 тисяч гривень

Перейшла за посиланням на «допомогу від Unicef»

Днями до правоохоронців звернулась жителька селища Білогір’я на Хмельниччині та повідомила, що під приводом надання допомоги шахраї зняли з її рахунку 40 тисяч гривень. Про це повідомляють у поліції, передає НСН.

Жінка розповіла, що у популярній соціальній мережі вона натрапила на оголошення з активним посиланням про можливість отримати матеріальну допомогу нібито від Unicef.

Потерпіла перейшла за посиланням, де вказала свої персональні фінансові дані.

Після цього з її банківської картки зникли усі заощадження.

За даним фактом слідчі Шепетівського РУП відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини.

Як не стати жертвою шахраїв

Поліцейські закликають громадян бути пильними та радять:

отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат лише з офіційних джерел;

уважно перевіряти адресу офіційного сайту, адже один непомітний символ може означати, що ви потрапили на фішинговий ресурс;

не переходити за сумнівними посиланнями та не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах;

якщо ж фінансову інформацію розголошено, негайно звернутись до банку та заблокувати картку (номер «гарячої лінії» — на звороті картки);

у разі підозри шахрайських дій невідкладно повідомляти до поліції.

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