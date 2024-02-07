Перейшла за посиланням на «допомогу від Unicef» і втратила 40 тисяч гривень

Все частіше поліцейські повідомляють про випадки шахрайства, коли злочинці видають себе за благодійників, і в результаті люди замість того, аби отримати, навпаки втрачають гроші. Черговий такий випадок стався в Україні. Жінка перейшла за посиланням нібито на «допомогу від Unicef» і втратила 40 тисяч гривень
Перейшла за посиланням на «допомогу від Unicef»
Днями до правоохоронців звернулась жителька селища Білогір’я на Хмельниччині та повідомила, що під приводом надання допомоги шахраї зняли з її рахунку 40 тисяч гривень. Про це повідомляють у поліції, передає НСН.
Жінка розповіла, що у популярній соціальній мережі вона натрапила на оголошення з активним посиланням про можливість отримати матеріальну допомогу нібито від Unicef.
Потерпіла перейшла за посиланням, де вказала свої персональні фінансові дані.
Після цього з її банківської картки зникли усі заощадження.
За даним фактом слідчі Шепетівського РУП відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини.
Як не стати жертвою шахраїв
Поліцейські закликають громадян бути пильними та радять:
- отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат лише з офіційних джерел;
- уважно перевіряти адресу офіційного сайту, адже один непомітний символ може означати, що ви потрапили на фішинговий ресурс;
- не переходити за сумнівними посиланнями та не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах;
- якщо ж фінансову інформацію розголошено, негайно звернутись до банку та заблокувати картку (номер «гарячої лінії» — на звороті картки);
- у разі підозри шахрайських дій невідкладно повідомляти до поліції.
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