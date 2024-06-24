Отримання цільової грошової допомоги для підтримки мікробізнесу

Відокремлений Підрозділ Хелп-Хільфе цур Зельбстхільфе е.Ф. в Україні реалізує проєкт “Підвищення стійкості громад в західних областях України”. Один з компонентів проєкту – грантова підтримка мікробізнесу у Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській та Львівській областях.

Проєкт планує підтримати підприємства, які мають реалістичні та стійкі бізнес-ідеї для відновлення або розвитку своєї економічної діяльності. Мікрогрант (грант у грошовому еквіваленті) включає надання цільової благодійної допомоги на закупівлю обладнання та матеріалів, загальна сума якої становить 3000 євро у грошовому еквіваленті у гривнях на момент переказу по курсу НБУ.

Обов’язкові критерії відбору для участі в даній грантовій програмі:

✅ статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) від 24 лютого 2022, місце проживання та проведення господарської діяльності в Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській або Львівській областях;

✅ бізнес зареєстрований, належить та керується саме заявником на грант, який є громадянином України (18+ років);

✅ об’єктом грантової підтримки може виступати лише обладнання та матеріали. Частка матеріалів не може перевищувати 20% від загальної суми;

✅ відсутність притягнення до кримінальної відповідальності через корупцію чи шахрайство;

Напрямки бізнесу – крафтове виробництво та сервісні послуги.

❌Звертаємо вашу увагу на те, ЩО МИ НЕ ПОКРИВАЄМО заробітну плату, оренду чи ремонт приміщення, транспортні витрати та інші подібні витрати!

Ми активно заохочуємо до участі в проекті жінок зі статусом ВПО, що проживають у Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській та Львівській областях. Жінки, які є головою сім’ї у зв’язку з воєнною службою чоловіка, його пораненням, перебуванням у полоні чи загибеллю є пріоритетною категорією.

Заповнити заявку та дізнатися більше інформації можна за посиланням.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Раніше “Новини України – НСН” писали: 3000 євро грошова допомога для ВПО – як подати заявку