Новий вид соціальної допомоги до 4,5 тис грн готують українцям: подробиці

Новий вид соціальної допомоги готують українцям. Громадяни зможуть отримувати до 4,5 тис грн. Розповідаємо про це детальніше.

Міністерство соціальної політики України підготувало проєкт постанови Кабінету міністрів України “Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо надання базової соціальної допомоги”.

Проєкт розміщено для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ). І станом на сьогодні його вже опрацьовано та надані рекомендації.

Новий вид соціальної допомоги: що він передбачає

Проектом пропонується надавати базову соціальну допомогу найуразливішим категоріям населення як основний засіб подолання бідності та реагування на складні життєві обставини.

Розмір базової соціальної допомоги

Розмір базової соціальної допомоги визначається як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї.

Розмір базової величини становить 4 500 гривень. Розмір базової величини для сім’ї визначається на рівні 100% від такої базової величини для першого члена сім’ї (уповноваженого представника сім’ї) та 70% від такої базової величини – для кожного наступного члена сім’ї, відповідно до яких розраховується допомога.

Кому призначатиметься базова соціальна допомога

Базова соціальна допомога призначатиметься лише за бажанням людини. При цьому не скасовуватиметься право на отримання іншого виду допомоги. Тобто людина може обрати: або отримувати базову соціальну допомогу, або інші види.

Заява про намір та заява про призначення подаються членом сім’ї, який отримує один або декілька з таких видів державної допомоги:

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

допомогу на дітей одиноким матерям;

допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам;

державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Базова допомога пенсіонерам

Для осіб, які набули право на пенсію за віком, розмір базової величини пропорційно їхньому страховому стажу і становить:

для осіб зі страховим стажем менше ніж 10 років – 53%;

для осіб зі страховим стажем від 10 до 20 років – 62%;

для осіб зі страховим стажем від 20 до 30 років – 70%;

для осіб зі страховим стажем 30 і більше років – 88%.

Раніше Міністерство соціальної політики України підготувало проекти змін до законів щодо надання базової соціальної допомоги та соціальних стипендій. Пропонувалося відмовитися від прожиткового мінімуму при встановленні розмірів виплат.

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