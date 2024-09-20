Реєстрація на грошову допомогу від NRC завершена: коли чекати відповідь і які можуть виникнути проблеми

Реєстрація на грошову допомогу від NRC завершена. Прийом заявок зупинили 18 вересня о 17:00 . А що далі? Коли чекати на відповідь від благодійників і які можуть виникнути проблеми? Розповідаємо про це детально.

Реєстрація на грошову допомогу від NRC завершена: коли чекати на відповідь?

Після завершення процесу подання заявки команда NRC опрацює інформацію і прийме рішення щодо заявки протягом 3-4 тижнів. Однак якщо в заявці є помилки, процес може затягнутися.

Якщо ваша заявка буде успішною, ви отримаєте повідомлення з персональним ідентифікаційним кодом, який ви зможете використовувати для перевірки статусу вашої заявки. Без цього коду ви не зможете перевірити свій статус, отже не втрачайте цей код.

Перша спроба надсилання повідомлення відбуватиметься через WhatsApp, друга – через SMS. Щоб переконатися, що всі отримали повідомлення, ми рекомендуємо заявникам установити WhatsApp на пристрої з номером, який вказано пріоритетним при подачі заявки.

Перевірити статус заявки можна буде згодом за посиланням: https://t.me/vpoukraine24/6061

Які можуть виникнути проблеми?

Отримано повідомлення про затвердження виплат, а грошей немає

Іноді так буває.

Якщо ви отримали повідомлення, яке підтверджує надання грошової допомоги, але гроші не надійшли на ваш рахунок, це означає, що деяка інформація в заявці була вказана неправильно. У більшості випадків причиною невдалого переказу є неправильні банківські реквізити (ім’я та IBAN). Благодійники спробують зв’язатися з вами принаймні тричі для виправлення інформації. Однак якщо вони не зможуть з вами зв’язатися, інформація залишиться без змін. Після трьох невдалих спроб грошова допомога повернеться донору і цього разу ви вже не отримаєте допомогу від Норвезької ради у справах біженців.

Подано заявку на отримання допомоги через IBAN, але гроші були відправлені через MoneyGram

В деяких випадках людина подає заявку на отримання допомоги через IBAN, але гроші відправляються через MoneyGram, і людина не може їх отримати.

Якщо вам було затверджено отримання допомоги, благодійники спробують спочатку переказати гроші на ваш банківський рахунок за допомогою номера IBAN. Якщо їм не вдасться провести переказ вперше, вони спробують відправити гроші через MoneyGram. Це означає, що ви отримаєте від благодійників кілька повідомлень — по одному на кожну спробу переказу.

Чому відмовлено в фінансовій допомозі?

Благодійники кажуть, що отримують сотні тисяч заявок на фінансову допомогу. Команда уважно розглядає кожну заявку, щоб підтримати тих, хто найбільше цього потребує. Минулого разу вдалося допомогти 63 000 сімей (понад 218 000 осіб). Цього разу обіцяють допомогти близько 55 000 сімей. На жаль, ресурси у благодійників обмежені, й вони не можуть допомогти всім.

Чому деякі люди отримують допомогу після особистої реєстрації?

Окрім загальнонаціональної програми грошової допомоги благодійники також надають грошову підтримку вразливим сім’ям під час надзвичайних ситуацій. У цих випадках вони тісно співпрацюють з місцевою владою та іншими гуманітарними організаціями, і постраждалих зазвичай реєструють особисто. На отримання цієї допомоги неможливо подати заявку онлайн.

Не отримав(ла) допомогу і хочу, щоб мої особисті дані були видалені. Що робити?

Зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію NRC за телефоном 0 800 302 007, залиште свої контактні дані, і благодійники видалять вашу заявку протягом 14 днів.

Можливо, вам також буде цікаво: Грошова допомога від УВКБ ООН: хто може її отримати