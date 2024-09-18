Останній день реєстрації на грошову допомогу від NRC: як отримати 10 800 грн на людину

Сьогодні останній день реєстрації на грошову допомогу від NRC (Норвезької ради у справах біженців). О 17:00 за Київським часом форму буде закрито. Нижче – уся важлива інформація для тих, хто не встиг подати заявку.

Під час попереднього етапу подачі заявок NRC допомогли понад 76 000 особам, що склало 10% від усіх поданих заявок. Цього разу планується надати допомогу більш ніж 55 000 особам.

Де подати заявку на грошову допомогу від NRC

Подати заявку можна за цим посиланням.

Важливі моменти

Всі заявки, подані протягом цих 10 днів, будуть оцінюватися однаково. Тому, немає необхідності поспішати з подачею заявки в перший день, адже це може вплинути на стабільність системи.

Важливо заповнювати форму уважно та коректно.

NRC надає пріоритет допомозі особам, які проживають у зоні бойових дій або є внутрішньо переміщеними особами з цих зон.

NRC ніколи не запитує ваші дані кредитної картки, PIN-код або CVV. Гуманітарна допомога є безкоштовною, і від вас ніколи не повинні вимагати оплати за неї.

Критерії відбору претендентів

Допомога буде надаватися з пріоритетом на основі комплексної оцінки, яка враховує

місцеперебування та склад родини,

статус переміщення та те, чи постраждало домогосподарство від воєнних дій (наприклад, домогосподарства, що знаходяться безпосередньо біля лінії фронту або внутрішньо переміщені особи).

Зверніть увагу, що домогосподарства, які нещодавно отримали допомогу від NRC або інших організацій, можуть не бути обрані під час цього етапу.

Необхідні документи і умови

Паспорт або ID-картка

Ідентифікаційний номер платника податків (ІПН)

IBAN (картки для соціальних та пенсійних виплат не підійдуть для подання заявки)

Стабільне інтернет-з’єднання та пристрій з увімкненим GPS

Якщо у вас виникнуть проблеми з реєстрацією або вам потрібна допомога в заповненні форми ви завжди можете звернутися до регіональних осередків NRC. Волонтери допоможуть. Контакти всіх осередків можна знайти за посиланням

Важливо заповнювати форму уважно та коректно.

Максимальна кількість членів домогосподарства має бути 5 або менше. Якщо кількість членів перевищує цю цифру, необхідно подати дві окремі форми з хоча б одним членом домогосподарства старше 18 років.

Як дізнатися, чи нададуть допомогу

Після завершення процесу подання та перегляду заявок, з 19 вересня почнеться розсилка повідомлень з індивідуальними кодами доступу для самоперевірки. Перша спроба надсилання повідомлень відбуватиметься через WhatsApp, друга – через SMS.

Оцінка поданих заяв та розсилка повідомлень: 19 вересня – 4 жовтня

Отримання коштів та уточнення даних: 5 жовтня – 1 листопада.

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