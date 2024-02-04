Уряд розширив допомогу для переселенців в Україні: кого це торкнеться

Уряд України прийняв рішення розширити підтримку для переселенців. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає НСН.

Уряд розширив допомогу для переселенців в Україні

“Відповідна постанова була ухвалена для того, щоб сім’ї, які опинилися в ризику бідності, могли активніше використовувати допомогу малозабезпеченим”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зміни стосуються внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які шукають притулку, і які повертаються з-за кордону, ще не встигли знайти роботу в Україні і не мають власних джерел доходу.

Детальніше про допомогу переселенцям

Допомога призначатиметься на 6 місяців:

для сімей, які повернулися в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном, навіть якщо в таких сім’ях є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували єдиний соціальний внесок (ЄСВ);

для сімей ВПО, які внаслідок переміщення не працювали або не сплачували ЄСВ.

Кому треба буде йти до Центру зайнятості

Щоб посприяти поверненню громадян до економічно незалежного та самостійного життя, виплата допомоги для малозабезпечених поєднується з інструментами стимулювання до працевлаштування.

Йдеться про ті сім’ї ВПО або громадян, які повертаються в Україну, в яких є непрацюючі працездатні особи. Вони мають протягом 2 місяців після призначення допомоги працевлаштуватися або стати на облік у Державному центрі зайнятості.

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