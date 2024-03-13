Допомога від ООН для пенсіонерів: хто може отримати виплати

Для внутрішньо переміщені особи (ВПО), які проживають у зонах бойових дій та отримують пенсії, передбачена додаткова фінансова допомога від ООН. Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України, передає НСН.

Допомога від ООН для пенсіонерів

Процедура нарахування цих виплат визначена постановою Кабінету Міністрів № 781 від 28 липня 2023 року. Кошти надаються через програми ООН, а список бенефіціарів формується на підставі даних Пенсійного фонду.

Для отримання допомоги не потрібно подавати заяву, оскільки виплати здійснюються автоматично.

Критерії для отримання додаткової допомоги для пенсіонерів ВПО наступні:

Отримують пенсію розміром менше ніж 3 250 гривень, враховуючи всі надбавки та компенсації, передбачені законодавством;

Проживають у районах з активними або потенційними бойовими діями, визначеними за офіційним переліком;

Не отримували інші види міжнародної допомоги або допомоги для ВПО з 1 березня 2023 року.

Де можна отримати виплати

Виплата додаткової грошової допомоги від ООН здійснюється пенсіонерам, які проживають у регіонах активних або можливих військових дій, а саме:

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Запорізька область;

Луганська область;

Миколаївська область;

Сумська область;

Харківська область;

Херсонська область;

Чернігівська область.

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