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Економіка
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Допомога від ООН для пенсіонерів: хто може отримати виплати

Допомога від ООН

Для внутрішньо переміщені особи (ВПО), які проживають у зонах бойових дій та отримують пенсії, передбачена додаткова фінансова допомога від ООН. Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України, передає НСН.

Допомога від ООН для пенсіонерів

Процедура нарахування цих виплат визначена постановою Кабінету Міністрів № 781 від 28 липня 2023 року. Кошти надаються через програми ООН, а список бенефіціарів формується на підставі даних Пенсійного фонду.

Для отримання допомоги не потрібно подавати заяву, оскільки виплати здійснюються автоматично.

Критерії для отримання додаткової допомоги для пенсіонерів ВПО наступні:

  • Отримують пенсію розміром менше ніж 3 250 гривень, враховуючи всі надбавки та компенсації, передбачені законодавством;
  • Проживають у районах з активними або потенційними бойовими діями, визначеними за офіційним переліком;
  • Не отримували інші види міжнародної допомоги або допомоги для ВПО з 1 березня 2023 року.

Допомога від ООН

Де можна отримати виплати

Виплата додаткової грошової допомоги від ООН здійснюється пенсіонерам, які проживають у регіонах активних або можливих військових дій, а саме:

  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Запорізька область;
  • Луганська область;
  • Миколаївська область;
  • Сумська область;
  • Харківська область;
  • Херсонська область;
  • Чернігівська область.

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