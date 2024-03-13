Допомога від ООН для пенсіонерів: хто може отримати виплати

Для внутрішньо переміщені особи (ВПО), які проживають у зонах бойових дій та отримують пенсії, передбачена додаткова фінансова допомога від ООН. Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України, передає НСН.
Допомога від ООН для пенсіонерів
Процедура нарахування цих виплат визначена постановою Кабінету Міністрів № 781 від 28 липня 2023 року. Кошти надаються через програми ООН, а список бенефіціарів формується на підставі даних Пенсійного фонду.
Для отримання допомоги не потрібно подавати заяву, оскільки виплати здійснюються автоматично.
Критерії для отримання додаткової допомоги для пенсіонерів ВПО наступні:
- Отримують пенсію розміром менше ніж 3 250 гривень, враховуючи всі надбавки та компенсації, передбачені законодавством;
- Проживають у районах з активними або потенційними бойовими діями, визначеними за офіційним переліком;
- Не отримували інші види міжнародної допомоги або допомоги для ВПО з 1 березня 2023 року.
Де можна отримати виплати
Виплата додаткової грошової допомоги від ООН здійснюється пенсіонерам, які проживають у регіонах активних або можливих військових дій, а саме:
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Запорізька область;
- Луганська область;
- Миколаївська область;
- Сумська область;
- Харківська область;
- Херсонська область;
- Чернігівська область.
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