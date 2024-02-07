Хто може отримати збільшені виплати в Україні: який розмір доплати

У 2024 році Україна продовжує надавати соціальні виплати для дітей з інвалідністю або осіб з інвалідністю з дитинства, при цьому підтримка для цієї категорії громадян очікується збільшеною. Передає НСН.

Хто може отримати збільшені виплати в Україні

За інформацією пресслужби Міністерства соціальної політики України планується розширити допомогу спільно з Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Ця ініціатива спрямована на підвищення розміру виплати у випадку, коли сума соціальної допомоги для вказаних категорій громадян становить менше ніж 3 250 гривень.

На збільшений розмір нарахування протягом 3 місяців розраховуватимуть особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, сума соціальних виплат яких складає менш як 3 250 гривень.

Окрім того, надбавку також здійснять тим, кому не надається допомога від інших міжнародних організацій та на тих, хто не отримує виплати для ВПО (за винятком тих, хто проживає на територіях активних або можливих бойових дій, визначених Міністерством реінтеграції).

Як мовиться на урядовому порталі, програмою передбачено збільшення підтримки на суму, якої не вистачає до 3 250 грн (але не менше 100 грн). Тобто, якщо виплата від держави становить, наприклад, 2 361 грн, то ВВП ООН спрямує особі або дитині з інвалідністю додатково ще 889 грн.

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