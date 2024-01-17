Виплати працюючим пенсіонерам: який розмір у 2024 році

Пенсійний фонд України (ПФУ) оновив інформацію про виплати для працюючих пенсіонерів — у 2023 році вони зросли на понад 800 гривень. Також ПФУ надав інформацію про регіони, де виплачують найвищі пенсії.
Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України, передає НСН.
Виплати працюючим пенсіонерам
У 2023 році середня пенсія для людей, які продовжують працювати, зросла на 823,48 гривень або на 17%, досягнувши середнього розміру 5 661,05 гривень. Станом на січень 2024 року в Україні налічується 10,5 мільйона пенсіонерів, із них 2,7 мільйона продовжують працювати.
За попередній рік, розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат виглядає так:
- за віком – 73,27%;
- за інвалідністю – 14,63%;
- за втратою годувальника – 6,26%;
- за вислугу років – 5,24%;
- соціальні пенсії – 0,56%;
- довічне утримання суддів – 0,04%.
Де в Україні отримують найбільші та найменші пенсії
У Пенсійному фонді також оприлюднили рейтинг виплат по Україні. Отже, регіони з найвищими середніми пенсіями включають:
- Київ – 7 249 гривень;
- Рівненська область – 6 790 гривень;
- Донецька область – 6 662 гривень;
- Луганська область – 6 334 гривень;
- Житомирська область – 5 924 гривень.
Регіони з найнижчими пенсіями включають:
- Тернопільська область – 4 070 гривень;
- Чернівецька область – 4 256 гривень;
- Закарпатська область – 4 262 гривень.
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