Виплати працюючим пенсіонерам: який розмір у 2024 році

Пенсійний фонд України (ПФУ) оновив інформацію про виплати для працюючих пенсіонерів — у 2023 році вони зросли на понад 800 гривень. Також ПФУ надав інформацію про регіони, де виплачують найвищі пенсії.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України, передає НСН.

Виплати працюючим пенсіонерам

У 2023 році середня пенсія для людей, які продовжують працювати, зросла на 823,48 гривень або на 17%, досягнувши середнього розміру 5 661,05 гривень. Станом на січень 2024 року в Україні налічується 10,5 мільйона пенсіонерів, із них 2,7 мільйона продовжують працювати.

За попередній рік, розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат виглядає так:

за віком – 73,27%;

за інвалідністю – 14,63%;

за втратою годувальника – 6,26%;

за вислугу років – 5,24%;

соціальні пенсії – 0,56%;

довічне утримання суддів – 0,04%.

Де в Україні отримують найбільші та найменші пенсії

У Пенсійному фонді також оприлюднили рейтинг виплат по Україні. Отже, регіони з найвищими середніми пенсіями включають:

Київ – 7 249 гривень;

Рівненська область – 6 790 гривень;

Донецька область – 6 662 гривень;

Луганська область – 6 334 гривень;

Житомирська область – 5 924 гривень.

Регіони з найнижчими пенсіями включають:

Тернопільська область – 4 070 гривень;

Чернівецька область – 4 256 гривень;

Закарпатська область – 4 262 гривень.

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