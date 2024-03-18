Грошова допомога українцям: хто може отримати 6600 гривень

Грошова допомога продовжує надаватись українцям від різних міжнародних організацій. Сім’ям деяких областей передбачається допомога у розмірі 6600 гривень.

Як повідомили у благодійному фонді “Люмос України”, розмір виплати становить 1100 гривень. Вона здійснюватиметься протягом року і тому максимальний розмір складає 6600 гривень. Передає НСН.

Допомога від “Люмос Україна” надається спільно із Всеукраїнською громадською організацією України без сиріт за фінансової підтримки Гуманітарного Фонду для України.

Хто має право на нарахування

Сім’ї з дітьми, у тому числі й переселенці у Житомирській, Сумській та Харківській областях, отримають виплати, якщо вони:

піклуються про дитину з інвалідністю чи особливими освітніми потребами;

виховують двох і більше дітей, які повернулися до сім’ї з інтернатної установи;

вирощують трьох і більше дітей та є малозабезпеченими;

є батьками-одинаками дитини віком до 18 років;

виховують прийомних дітей віком до 3 років.

Варто зауважити, що її отримають ті, хто раніше не отримував благодійні виплати та не брав участь у програмах ООН.

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