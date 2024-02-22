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Фінансова допомога на дітей: як отримати 10 тисяч гривень

Фінансова допомога

В Україні для прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) та деяких опікунів, передбачена фінансова допомога у розмірі 10,8 тис. гривень від благодійної організації “СОС Дитячі Містечка”. Про це повідомили на сайті організації, передає НСН.

Фінансова допомога на дітей

У повідомленні вказано, що загальна сума виплати складає 10 800 гривень для кожної дитини. Ця сума розподіляється на три платежі протягом трьох календарних місяців.

Виплати можуть отримати:

  • прийомні сім’ї;
  • дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ);
  • опікуни (піклувальники), до сімей яких протягом 2024 року були влаштовані діти віком до 18 років.

Грошову благодійну допомогу від “СОС Дитячі Містечка” можна отримати у наступних областях України:

  • Закарпатській;
  • Івано-Франківській;
  • Львівській;
  • Київській;
  • Чернігівській;
  • Чернівецькій;
  • Полтавській;
  • Харківській;
  • Миколаївській;
  • Дніпропетровській;
  • Запорізькій;
  • Херсонській;
  • Сумській;
  • Одеській області.

Для участі у програмі заявники мають подати заявку за посиланням.

Також грошову допомогу можуть отримати сім’ї, що усиновили дитину або дітей в Україні у період з 1 вересня 2023 року до 31 грудня 2024 року.

У програмі беруть участь заявники, які:

  • усиновили дитину (дітей) з інвалідністю;
  • усиновили двох і більше дітей;
  • є внутрішньо переміщеними особами;
  • усиновили дитину віком старше 5 років (на момент усиновлення).

Розмір грошової допомоги становить 10 800 гривень у випадку усиновлення однієї дитини та 14 400 гривень — у випадку усиновлення однієї дитини з інвалідністю. Кошти виплачуються заявнику одним платежем.

Для участі у програмі заявники мають подати заявку за посиланням.

Детальнішу інформацію можна отримати на сайті організації.

Раніше ми писали: Працівниці із дітьми можуть розраховувати на спеціальні умови роботи – подробиці

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