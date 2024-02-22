Фінансова допомога на дітей: як отримати 10 тисяч гривень

В Україні для прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) та деяких опікунів, передбачена фінансова допомога у розмірі 10,8 тис. гривень від благодійної організації “СОС Дитячі Містечка”. Про це повідомили на сайті організації, передає НСН.

Фінансова допомога на дітей

У повідомленні вказано, що загальна сума виплати складає 10 800 гривень для кожної дитини. Ця сума розподіляється на три платежі протягом трьох календарних місяців.

Виплати можуть отримати:

прийомні сім’ї;

дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ);

опікуни (піклувальники), до сімей яких протягом 2024 року були влаштовані діти віком до 18 років.

Грошову благодійну допомогу від “СОС Дитячі Містечка” можна отримати у наступних областях України:

Закарпатській;

Івано-Франківській;

Львівській;

Київській;

Чернігівській;

Чернівецькій;

Полтавській;

Харківській;

Миколаївській;

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Херсонській;

Сумській;

Одеській області.

Для участі у програмі заявники мають подати заявку за посиланням.

Також грошову допомогу можуть отримати сім’ї, що усиновили дитину або дітей в Україні у період з 1 вересня 2023 року до 31 грудня 2024 року.

У програмі беруть участь заявники, які:

усиновили дитину (дітей) з інвалідністю;

усиновили двох і більше дітей;

є внутрішньо переміщеними особами;

усиновили дитину віком старше 5 років (на момент усиновлення).

Розмір грошової допомоги становить 10 800 гривень у випадку усиновлення однієї дитини та 14 400 гривень — у випадку усиновлення однієї дитини з інвалідністю. Кошти виплачуються заявнику одним платежем.

Для участі у програмі заявники мають подати заявку за посиланням.

Детальнішу інформацію можна отримати на сайті організації.

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