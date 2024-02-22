Фінансова допомога на дітей: як отримати 10 тисяч гривень

В Україні для прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) та деяких опікунів, передбачена фінансова допомога у розмірі 10,8 тис. гривень від благодійної організації “СОС Дитячі Містечка”. Про це повідомили на сайті організації, передає НСН.
Фінансова допомога на дітей
У повідомленні вказано, що загальна сума виплати складає 10 800 гривень для кожної дитини. Ця сума розподіляється на три платежі протягом трьох календарних місяців.
Виплати можуть отримати:
- прийомні сім’ї;
- дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ);
- опікуни (піклувальники), до сімей яких протягом 2024 року були влаштовані діти віком до 18 років.
Грошову благодійну допомогу від “СОС Дитячі Містечка” можна отримати у наступних областях України:
- Закарпатській;
- Івано-Франківській;
- Львівській;
- Київській;
- Чернігівській;
- Чернівецькій;
- Полтавській;
- Харківській;
- Миколаївській;
- Дніпропетровській;
- Запорізькій;
- Херсонській;
- Сумській;
- Одеській області.
Для участі у програмі заявники мають подати заявку за посиланням.
Також грошову допомогу можуть отримати сім’ї, що усиновили дитину або дітей в Україні у період з 1 вересня 2023 року до 31 грудня 2024 року.
У програмі беруть участь заявники, які:
- усиновили дитину (дітей) з інвалідністю;
- усиновили двох і більше дітей;
- є внутрішньо переміщеними особами;
- усиновили дитину віком старше 5 років (на момент усиновлення).
Розмір грошової допомоги становить 10 800 гривень у випадку усиновлення однієї дитини та 14 400 гривень — у випадку усиновлення однієї дитини з інвалідністю. Кошти виплачуються заявнику одним платежем.
Для участі у програмі заявники мають подати заявку за посиланням.
Детальнішу інформацію можна отримати на сайті організації.
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