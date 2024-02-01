Грошова допомога на опалення: хто може отримати 16 тисяч гривень

У Пенсійному фонді України (ПФУ) повідомили, що особи, яким призначено субсидію, мають можливість отримати додаткову фінансову допомогу для придбання твердого пічного побутового палива. Виплати здійснюються протягом опалювального сезону 2023−2024 років. Про це розповіли в ПФУ, передає НСН.

Грошова допомога на опалення

Як вказують у фонді, експериментальний проєкт, що передбачає надання додаткової підтримки громадянам для придбання твердого пічного побутового палива, реалізується протягом поточного опалювального сезону — від 1 жовтня 2023 року до 30 квітня 2024 року.

“Тобто, якщо вашій родині вже призначено житлову субсидію на придбання твердого пічного палива і ви надали згоду на передачу та обробку своїх персональних даних, вам може бути надано додаткову підтримку на придбання твердого пічного побутового палива”, — йдеться у повідомленні.

Важливо, що отримувачам пільг та житлових субсидій дозволено користуватися додатковою підтримкою для придбання твердого пічного побутового палива лише один раз протягом періоду дії проєкту.

Розмір субсидії та пільги на дрова

Відповідно до ухваленого рішенням уряду, максимальний розмір зріс з 7 тис. до 16,2 тис. грн на домогосподарство на рік. Нормативи опалення на зимовий сезон 2023−2024 зросли учетверо — для пільг:

на вугілля — 1,87 тонни;

на дрова — 6,22 тонни.

для субсидій:

на вугілля — 2,23 тонни;

на дрова — 7,41 тонни.

Розміри субсидії й пільг розраховують в індивідуальному порядку для кожної родини залежно від сукупного доходу.

Як оформити субсидію та пільги

Якщо раніше сім’ї було призначено пільгу на житлово-комунальні послуги чи субсидію для придбання пічного палива, то нову допомогу автоматично перерахують. Однак отримувачам необхідно надати згоду Пенсійному фонду на передачу інформації міжнародним партнерам.

Її можна отримати у такий спосіб:

смс-повідомлення, що надійде на телефон; через е-кабінет Пенсійного фонду; під час особистого звернення в орган ПФУ.

У разі, якщо пільгу чи субсидію не було призначено, то необхідно подати заяву у фонд у загальному порядку.

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