Для багатьох українців виплати ВПО є єдиним джерелом існування. Ще деяким переселенцям ці кошти потрібні для оплати орендованого житла. Скільки грошей виділено на допомогу від держави та куди звертатись щодо її отримання.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Мінреінтеграції.

Повідомляється, що на виплати ВПО за перший період липня спрямовано 2,7 мільярда гривень.

Йдеться про щомісячну допомогу від держави на проживання внутрішньо переміщених осі.

Сума допомоги становить:

3 000і гривень особам з інвалідністю та дітям;

2 000 гривень усім іншим.

Виплати ВПО за липень – скільки вже профінансовано і куди звертатись щодо отримання допомоги

Платіжні документи на загальну суму понад 2,7 мільярда гривень для виплати допомоги ВПО за перший період липня було направлено до Держказначейства.

Таким чином перший виплатний період поточного місяця уже профінансований.

У разі виникнення питань щодо отримання державної грошової допомоги для ВПО звертайтеся до Мінсоцполітики на гарячу лінію за номером 1539 або на електронну адресу Мінсоцу: zvernennya@mlsp.gov.ua.

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