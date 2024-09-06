Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, чи планує Мінфін підвишувати виплати ВПО у наступному році..

У 2025 році Мінфін не планує збільшувати виплати переселенцям. При цьому обсяги 2024 року є достатніми.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на годині запитань до уряду у Верховній Раді.

“На 2025 рік поки що Мінфіном не було заплановано збільшення розмірів державної підтримки ВПО, але обсяги цього року є достатніми”, – сказав він..

Шмигаль додав, що станом на 1 вересня одержувачами державної допомоги є 1,2 млн внутрішніх переселенців.

Виплати ВПО – чи планують підвищувати суму допомоги у 2025 році

Крім того, він нагадав про підготовку пілотного проекту з надання ВПО у 9 прифронтових областях субсидій на оплату вартості або частини вартості оренди житла.

Виплати ВПО в Україні

На початку вересня Кабінет міністрів продовжив виплати переселенцям в Україні після 1 вересня. Пенсіонери, люди з інвалідністю та діти-сироти отримуватимуть гроші ще не менше півроку.

Які суми виплат

Сума допомоги внутрішньо переміщеним особам становить:

2000 грн. – на дорослих;

3000 грн – на дітей.

У березні 2024 року змінили процедуру виплат допомоги переселенцям. Тепер допомогу отримують лише найуразливіші категорії внутрішньо переміщених осіб.

Ще нвини України: Вже у 2025 році: в Україні планують перейменувати «копійку» на «шаг» – що відомо