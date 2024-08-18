Для українців планують внести зміни до правил виплати допомоги з безробіття. Держава не буде виплачувати їх рік, як до війни. Термін виплат скоротять.

Україна після завершення війни може змінити стандартні правила виплат безробітним. Зокрема, у Державному центрі зайнятості назвали “розкішшю” практику надавати безробітним кошти протягом року. Такий формат виплат діяв до запровадження воєнного стану.

Таку заяву зробила директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк на зустрічі з бізнесом, повідомляють “Новини України – НСН“.

В Україні планують змінити виплати допомоги з безробіття – що відомо

“Ми ж не будемо виплачувати допомогу протягом року. Для нас, як країни, це розкіш, щоб людина стояла на обліку в службі зайнятості рік і не шукала роботу“, – цитує Жовтяк hromadske.

Глава служби зайнятості нагадала, що під час воєнного стану виплати безробітним надаються протягом трьох місяців. На думку Жовтяк, після війни можуть внести зміни до законодавства про тривалість виплат, щоб не повертати виплати протягом року.

За її словами, українці часто виходять невмотивованими на роботу, яку підібрала служба зайнятості. Жовтяк вважає, що це робиться для отримання “відмітки”, що кандидат не підійшов роботодавцеві. Таким чином, людина продовжує отримувати виплати від держави.

Директорка Державного центру зайнятості також підкреслила, що персонал центрів зайнятості повинен забезпечити, щоб претендент на 80% підходив роботодавцю, до якого його направляють.

“Ми маємо відправляти вмотивованих людей… Краще ми їм розповімо про всі можливості, щоби вони не витрачали час“, – сказала Жовтяк.

Джерело: newsyou.info.

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