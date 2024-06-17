З 1 липня 2024 року у Польщі набудуть чинності зміни до спецзакону, згідно з якими українці по-новому будуть отримувати виплати на дітей.

Виплати на дітей “800+” та “Добрий старт” українці будуть отримувати по-іншому.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Телеграм-канал “Релокація. Українці в Польщі”,

Виплати на дітей в Польщі: українці отримуватимуть допомогу по-новому

Тепер виплати за програмами “800+” та “Добрий старт” будуть прив’язані до відвідування дітьми шкіл та дитячих садків у Польщі. Але ці нововведення почнуть діяти лише з 2025 року.

Українці, які подадуть заявку на виплату “800+” до 30 червня 2024 року і її погодять в ZUS, будуть мати право на грошову виплату до травня 2025 року незалежно від відвідування дітьми польських навчальних закладів.

Нові положення щодо виплат набудуть чинності:

Для програми “800+” – з 1 червня 2025 року.

Для програми “Добрий старт” – з початку 2025/2026 навчального року.

Важливо відзначити, що обов’язок відвідати польську школу для отримання 800+ стосується лише українців зі статусом PESEL UKR. Ця вимога не поширюється на мігрантів, які прибули до Польщі до війни або біженців без статусу PESEL UKR.

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