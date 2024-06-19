Деякі категорії українців можуть отримати виплати до Дня Незалежності. Сума опомоги становить від 450 грн до 3100 грн.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Кобеляцьку міськраду.

Хто отримає, який розмір допомоги

450 грн – отримають учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога;

Виплати до Дня Незалежності – хто і скільки грошей може отримати

650 грн – члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з п. 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге;

– члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з п. 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге; 1 000 грн – учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків;

– учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків; 3 100 грн – особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

– особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: I групи – 3 100 гривень, II групи – 2 900 гривень, III групи – 2 700 гривень.

Як отримати виплати до Дня Незалежності

Особам, які отримують пенсію/щомісячне довічне грошове утримання, виплати до Дня Незалежності призначаються в автоматичному режимі, без звернення до органів ПФУ.

Особам, які не перебувають:

на обліку в органах Пенсійного фонду України як отримувачі пенсії/щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці;

на службі в силових міністерствах та відомствах, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, – грошова допомога виплачується за їхніми зверненнями до територіальних органів Пенсійного фонду України (сервісних центрів). Потрібно надати відповідну заяву та документи, що підтверджують особу, її статус, номером поточного рахунку уповноваженого банку тощо.

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