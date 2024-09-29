Деякі ВПО у Чернівецькій області можуть отримати грошову допомогу на оренду житла. Хто може прийняти участь у програмі.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.
Завдяки новій співпраці Благодійний фонд “Рокада” Чернівці спільно з Норвезька рада у справах біженців в Україні (NRC) та за фінансового сприяння Програми підтримки Нансена для України фонд розпочинає реалізацію проєкту “Готівка за оренду” для ВПО, які перебувають у Чернівецькій області.
Ним передбачено забезпечення доступу до належного житла та необхідних послуг впродовж 6 місяців.
Перелік категорій осіб, які можуть звернутися для участі у даній програмі:
- домогосподарства з трьома або більше дітьми віком до 18 років;
- одинокі батьки (батьки-одинаки), які мають одного або кількох дітей, які не можуть самостійно доглядати за собою (діти до 18 років або літні люди у віці понад 55 років);
- одинокі люди у віці понад 55 років, які потребують особливої уваги та підтримки у забезпеченні житла;
- домогосподарства з вагітними або годуючими жінками та дітьми до трьох років;
- домогосподарства, які надають притулок неповнолітнім, розлученим з сім’єю, дітям без супроводу дорослих.
ВПО у Чернівецькій області можуть отримати кошти на оренду житла – деталі
Довідки: 0673376568
Адреса: м.Чернівці вул.Сімовича 21а.
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