Деякі ВПО у Чернівецькій області можуть отримати грошову допомогу на оренду житла. Хто може прийняти участь у програмі.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Моя допомога.

Завдяки новій співпраці Благодійний фонд “Рокада” Чернівці спільно з Норвезька рада у справах біженців в Україні (NRC) та за фінансового сприяння Програми підтримки Нансена для України фонд розпочинає реалізацію проєкту “Готівка за оренду” для ВПО, які перебувають у Чернівецькій області.

Ним передбачено забезпечення доступу до належного житла та необхідних послуг впродовж 6 місяців.

Перелік категорій осіб, які можуть звернутися для участі у даній програмі:

домогосподарства з трьома або більше дітьми віком до 18 років;

одинокі батьки (батьки-одинаки), які мають одного або кількох дітей, які не можуть самостійно доглядати за собою (діти до 18 років або літні люди у віці понад 55 років);

одинокі люди у віці понад 55 років, які потребують особливої уваги та підтримки у забезпеченні житла;

домогосподарства з вагітними або годуючими жінками та дітьми до трьох років;

домогосподарства, які надають притулок неповнолітнім, розлученим з сім’єю, дітям без супроводу дорослих.

ВПО у Чернівецькій області можуть отримати кошти на оренду житла – деталі

Довідки: 0673376568

Адреса: м.Чернівці вул.Сімовича 21а.

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