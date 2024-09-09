Грошова допомога на оплату комуналки і на придбання твердого палива для мешканців Харсонщини – подробиці

Грошова допомога на оплату комуналки і на придбання твердого палива для мешканців Харсонщини надається організацією Карітас Херсон за підтримки Caritas Ukraine та Caritas Danmark. Розповідаємо про це детальніше.

Карітас Херсон за підтримки Caritas Ukraine та Caritas Danmark реалізує проєкт “Підтримка жителів постраждалих від війни регіонів та внутрішньо переміщених осіб (ВПО) під час зими 2024-25”.

Яку допомогу обіцяють благодійники

Мешканці Херсонської області зможуть отримати таку допомогу:

Грошова допомога на оплату комунальних платежів на опалення, електроопалення або газопостачання:

с.Богданівка, с. Сонячне, с. Петрівка, с.Зеленівка, Зеленівського старостинського округу, Херсонської територіальної громади.

Тверде паливо:

с. Правдине, с. Таврійське, с. Нова Зоря (Білозерська територіальна громада),

с. Зелений Гай (Чорнобаївська територіальна громада).

Грошова допомога на оплату комуналки і на придбання твердого палива: хто може отримати

Обов’язкові критерії відбору:

1.Середній дохід на одну особу не перевищує 6318 грн.

2.Домогосподарство не отримувало аналогічної допомоги від інших організацій або не перебуває в процесі отримання.

3.Члени домогосподарства проживають у громаді, що визначена цільовою у проєкті.

4.Один або кілька членів домогосподарства мають категорії вразливості:

самотня мати/батько чи опікун неповнолітніх дітей;

вагітна жінка чи матір-годувальниця дитини до 3 років;

людина з важким захворюванням, яке обмежує фізичні та психічні можливості та потребує дороговартісного лікування;

люди з інвалідністю (1, 2 група) та діти з інвалідністю);

багатодітні сім’ї (3 і більше неповнолітніх дітей);

самотні люди 60+ (без підтримки працездатних родичів).

Які документи потрібні

Необхідні документи для реєстрації (оригінали, на кожного члена домогосподарства):

Паспорт громадянина України/ID-картка з додатком (прописка) / паспорт громадянина України для виїзду за кордон / тимчасове посвідчення громадянина України/посвідки на тимчасове або постійне проживання.

Довідка ВПО (за наявності).

Картка платника податків (ідентифікаційний код) або відмітка у паспорті у разі відмови від коду.

Довідка про доходи з податкової служби (за останні 6 місяці)/АБО довідка ОК-5 або ОК-7/АБО довідка з ПФУ або Фонду соціального страхування про пенсії та соціальні виплати/ АБО свідоцтво або виписка ФОП із декларацією про доходи.

Документ про право власності на житло або довідка про фактичне місце проживання.

У разі наявності заборгованостей за комунальні платежі на опалення за минулий опалювальний сезон, документ, що це підтверджує, а саме: платіжні квитанції (квитанції на оплату комунальних послуг)/ виписка з особового рахунку/ довідка або інше повідомлення від постачальника комунальних послуг/ акт звірки заборгованості/ судове рішення.

Документи, що підтверджують категорії вразливості голови та/або членів домогосподарства (довідка МСЕК про інвалідність, медична довідка про захворювання/ або про вагітність, посвідчення багатодітної родини або одиноких батьків, свідоцтва про народження дітей, пенсійні посвідчення).

Довідка про відкриття банківського рахунку ІBAN (картки для виплат) голови домогосподарства (для отримання грошової допомоги на оплату комунальних пдатежів на опалення).

Як зареєструватися

Процедура реєстрації:

Попередні списки потенційних бенефіціарів згідно з перерахованими критеріями подають органи місцевої влади. Реєстрація відбувається під час виїзних візитів соціальних працівників БФ Карітас Херсон з наданням всіх необхідних документів за попередньою домовленістю. Після перевірки документів і відповідності критеріям бенефіціар отримає СМС з підтвердженням надання допомоги.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. Субсидії не є підставою для відмови в отриманні допомоги у вигляді твердого палива або коштів на сплату комунальних послуг з опалення. Проте Карітас України рекомендує бенефіціару обов’язково звертатися до суб’єкта, який нараховує субсидію, для уточнення інформації.

Бенефіціару може бути відмовлено в реєстрації у разі:

невідповідності критеріям проєкту;

ненадання оригіналів указаних документів.

Для подання зауважень, пропозицій, скарг телефонуйте:

0 800 336 734 з 9:30 до 16:00 пн-пт,

або пишіть на електронну скриньку feedback@caritas.ua,

чи заповніть форму зворотного зв’язку на сайті Карітас України http://caritas.ua/sos/

Проєкт фінансується Міністерством закордонних справ Данії.

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